Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सुरू ठेवायचा आहे? मग 'या' तारखेपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करा, प्रशासनाचे आवाहन!

Why eKYC is Mandatory for All Beneficiaries: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांनी १८ नोव्हेंबरपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. ई-केवायसी न झाल्यास अनुदान बंद होऊ शकते.
घनसावंगी : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सातत्याने मिळवण्यासाठी सर्व पात्र महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

