‘या’ महापालिकेची कर वसुलीसाठी धावपळ

नांदेड - आर्थिक वर्षाचा अखेरचा मार्च महिना सुरू असल्यामुळे महापालिका प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची विविध करांची आणि थकबाकीची वसुली करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव यामुळे जवळपास दोनशे कोटींची थकबाकी आणि चालू वर्षाची शंभर कोटी अशी जवळपास तीनशे कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत मालमत्ता कराची ४० कोटी, तर पाणीपट्टी कराची नऊ कोटी रुपयांचीच वसुली झाली आहे. नांदेड महापालिकेच्या मागील पाच वर्षांत अंदाजपत्रकाचा तपशील व्यवस्थितपणे सादर केला गेला नाही. त्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पही सभापती, महापौर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी फुगीर करून सादर केल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती ‘आमदनी अठ्ठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी झाली आहे. महसुली उत्पन्नात नेहमीच अडचणी आल्या आहेत. अनेक करदात्यांकडे मालमत्ता कर आणि पाणी कराची तब्बल १३० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे त्याच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. त्यातून शास्ती, दंड आणि इतर बाबी वाढत गेल्या आहेत. हे ही वाचा - माहीत आहे का पेन्शनचे प्रकार किती असतात... वेळीच लक्ष दिले असते तर...

आर्थिक परिस्थितीबाबत त्या त्या वेळी वेळीच लक्ष दिले असते तर निश्‍चितच फायदा झाला असता. सत्ताधारी असलेल्या कॉँग्रेसने किंवा विरोधक असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप, एमआयएम किंवा इतर पक्षांच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी आवाज उठवून प्रशासनाला धारेवर, धरणे गरजेचे होते. मात्र, त्या ऐवजी फुगीर अर्थसंकल्प करून अडचणी निर्माण झाल्याचे चित्र सध्यातरी दिसून येत आहे. धडक मोहीम राबविण्यास सुरवात

जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त डॉ. विपीन यांनी पदभार घेतल्यापासून नियोजनाला सुरवात केली आहे. करदात्यांनी मालमत्ता कर, पाणीकर व इतर कर वेळेवर भरणा करावेत, असे आवाहन करत त्यांनी जे कर भरणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध धडक मोहीम राबविण्यास सुरवात केली आहे. आता ता. ३१ मार्चला फक्त २५ दिवसच शिल्लक असून ही कार्यवाही आणखी तीव्र केली जाणार आहे. पण त्यासाठी सत्ताधारी असलेल्या कॉँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचे तसेच विरोधक असलेल्या भाजपचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. हे ही वाचले पाहिजे - नैसर्गिक रंगांचीच होणार उधळण मालमत्ता कराची आतापर्यंतची वसुली

- एकूण मालमत्ता ः एक लाख १६ हजार

- एकूण कर वसुली ः १८७ कोटी

- आत्तापर्यंतची वसुली ः ४० कोटी

- मागील थकबाकी ः १२९ कोटी

- आत्तापर्यंतची थकबाकी वसुली ः १७ कोटी

- चालू वर्षाची मागणी ः ५७ कोटी

- चालू वर्षाची वसुली ः २३ कोटी पाणी कराची आत्तापर्यंतची वसुली

- एकूण नळजोडणी ः ५७ हजार

- एकूण करवसुली ः ११४ कोटी

- मागील थकबाकी ः ९२ कोटी

- चालू वर्षाची वसुली ः २२ कोटी

- आत्तापर्यंतची एकूण वसुली ः नऊ कोटी रुपये.



