खून करुन अख्खं कुटूंबच बसलंय पोलिस ठाण्यात (वाचा नेमकं काय प्रकरण)

औरंगाबाद : नळावर पाणी भरत असलेल्या महिलांना एक टक पाहणाऱ्‍या टवाळखोर टोळक्याला समजाविण्याच्या कारणावरुन तरुणाला रस्त्यात अडवून लाठ्या-काठ्याने मारहाण करुन त्याचा खून करण्यात आला. प्रकरणात दोन महिलांसह सात जणांना पोलिसांनी शनिवारी (ता.१८) सायंकाळी अटक केली. आरोपींना गुरुवारपर्यंत (ता.२३) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी बी.एम. पोतदार यांनी रविवारी (ता.१९) दिले. अशोक शहाजी किर्तीशाही (६३), कुणाल अशोक किर्तीशाही (३०), मनोज अशोक किर्तीशाही (२८), सोनु अनिल भारसाखळे (२१), छाया अशाक किर्तीशाही (५०), मंदा अनिल भारसाखळे (४०, सर्व रा.बनेवाडी) व प्रदिप प्रकाश रॉय (२७, रा. राहुलनगर) अशी आरोपींची नावे आहेत.

प्रकरणात मयत विकास विजय झाल्टे (४३) याचा भाऊ प्रकाश विजय झाल्टे (३७, रा. गल्ली नं. १ बनेवाडी, रेल्वेस्टेशन) याने तक्रार दिली. तक्रारीनुसार, प्रकाश झाल्टे यांची भावजयी रजनी हि शुक्रवारी (ता.१७) सायंकाळी नळावर पाणी भरत असताना समोरच ओट्यावर बसलेले टवाळखोर तिच्याकडे एक टक पाहत असल्याने रजनी यांनी त्यांना हटकले. व ही बाब पती युवराजला सांगितली. युवराज टवाळखोरांना समजाविण्यास गेले असता सोनु भारसाखळे, कुणाल किर्तीशाही व त्याच्या साथीदारांनी युवराजला शिविगाळ करत लाठ्या काठ्याने मारले. जखमी युवराजने पत्नी व आईसह वेदांतनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. कामावरुन घरी आल्यानंतर विकास झाल्टे याला ही बाब माहिती झाली. त्यामुळे तो देखील पोलीस ठाण्याचा दिशेने निघाला. रस्त्यात अशोक किर्तीशाही, कुणाल किर्तीशाही व त्यांचा साथीदारांनी विकासला अडवुन लाठ्या-काठ्या आणि फावड्याच्या दांडयाने मारहाण केली. बेशुद्ध अवस्थेत विकासला घाटीत दाखल केले असता उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यु झाला. प्रकरणात वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान सातही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेली लाकडी काठी, फावडा व अंगातील कपडे जप्त करणे आहे. बरोरबच खून करण्या मागे आरोपींचा नेमका उद्देश काय होता याचा तपास करणे बाकी असल्याने आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली.

