Marathwada Flood : मुसळधार पावसामुळे मुरूम-अक्कलकोट मार्गावरील वाहतूक ठप्प, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान

मुरूम : या परिसरात सतत पडत असलेल्या मुसळधार पावसाच्या तडाख्याने जनजीवन विस्कळीत झाले असून उमरगा तालुक्यातील मुरुम शहर व परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाने हाहाकार माजवला आहे. या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान तर झालेच. परंतु वाहतुकीसह जनजीवन पूर्णतः ठप्प झाले आहे. सतत पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुरुम मंडळातील शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेल्या संपूर्ण पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेत शिवारातील माती वाहून गेली. .अनेकांच्या शेताला तलावाचे स्वरूप आले आहे. यंदाच्या संपूर्ण खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. खरे तर मुरुमजवळील बेनीतुरा साठवण तलावाच्या सांडव्यातून पूर्ण क्षमतेने गेल्या अनेक दिवसापासून पाणी येत असल्याने नदीकाठावरील शेतकऱ्यांचा शेतमाल, पिके वाहून गेली, जनावरांचा प्रश्न तर खूप मोठा आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. दरम्यान आनंद नगर वरून मुरूम शहराकडे जाणाऱ्या बायपास रोडवर पाणी आल्याने हा मार्ग बंद पडला आहे..यामुळे नारळी मठ, धनगर गल्ली, शास्त्री नगर, यशवंत नगर कडे जाणारा वाहतुकीचा मार्ग बंद झाला. या पाण्यामुळे या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना हाल सोसावे लागत आहेत. सातू सय्यद परिसरात ही पाणी आल्याने वाहतुकीची मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे. पुढे जाण्यासाठी पाण्याला मार्ग नसल्याने पाणी गतीने रस्त्यावर वाहत आहे. पादचारी लोक या मार्गाने ये जा करताना पाण्यात पडत असून जीव मुठीत घेऊन समस्याला तोंड देत आहेत. या पाण्याला तात्काळ मार्ग काढून द्यावा, बंद पडलेल्या गटारी चालू करण्याची मागणी नागरिकांतून होताना दिसत आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील मुख्य बाजारपेठ, व्यवसाय व वाहतुकीवर देखील परिणाम झाला आहे..Pune Crime : लाचप्रकरणी तीन महिला तलाठ्यांवर कारवाई.गावातील दुकानात पाणी शिरल्याने दुकानदारांचे नुकसान, घरात पाणी शिरल्याने घरांची पडझड होत आहे. मुरूम शहरातील किसान चौक ते आष्टाकासार मार्गावरील पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहू लागल्याने परिणामी नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी, नोकरदार व व्यावसायिकांना प्रवासासाठी ७ किमी अंतराऐवजी तब्बल ३०-३५ किमी वळसा घालून आर्थिक भुर्दंड, वेळ व शारीरिक कष्ट सोसावे लागत आहेत. अशातच एखादा रुग्ण आजारी पडल्यास त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात आणताही तारेवरची कसरत करून आणले तरी कदाचित वाटेतच रुग्ण दगावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..तसेच मुरुम-अक्कलकोट मार्गावरील बेळंबजवळील पुलावरून देखील मोठ्या प्रमाणात पुन्हा पाणी वाहू लागल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. मागील आठवड्यातील तीन दिवस हा रस्ता पूर्णपणे ठप्प होता. मुरूम शहराशी या ना त्या कारणाने या परिसरातील बेळंब, कोथळी, केसरजवळगा, आलूर, वरनाळ, वरनाळवाडी, अचलेर व अनेक तांड्यांशी संपर्क तुटला आहे. उद्याला मुरूम शहरांमध्ये आठवडे बाजार असतो. .परिणामी मुरूम-अक्कलकोट मार्गावरील सर्वच वाहतूक सेवा दोन दिवसापासून पूर्णता बंद झाली आहे. दरम्यान, या परिस्थितीची दखल महसूल, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेऊन शेतकऱ्यांना व नुकसानग्रस्त दुकानदार व नागरिकांना तात्काळ सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी. त्यामुळे मुरूम मंडळात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने खरीप हंगामातील हजारो हेक्टरवरील पिके गेली वाया शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांमधून होताना दिसत आहे.