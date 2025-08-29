Maratha Morcha : मुंबईतील मराठा मोर्चात ‘मुस्लिम मावळा’चे बॅनर झळकले

फुलंब्री - मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत काढण्यात आलेल्या भव्य मोर्चात एक वेगळीच झलक पाहायला मिळाली. हजारोच्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले असताना मुस्लिम समाजाचाही उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला. मोर्चात 'मुस्लिम मावळा' असा उल्लेख असलेले बॅनर झळकले आणि उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले..फुलंब्री तालुक्यातील पाथ्री येथील अजहर सय्यद या तरुणाने हातात 'मी महाराष्ट्राचा मुसलमान, महाराष्ट्राचा मला अभिमान..!' 'मुस्लिम मावळा' अशा पद्धतीचे बॅनर घेऊन मराठा आरक्षणाची मागणी मुंबईच्या सीएसटी मैदानावर करण्यात आली.मराठा समाजाच्या हजारो संख्यामध्ये सहभागी असणाऱ्या या बॅनरने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले होते. या बॅनरसोबत मुस्लिम युवकांनी घोषणाबाजी करत मराठा समाजाच्या संघर्षाला पाठिंबा दर्शविला..'एक मराठा- लाख मराठा', 'आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे' अशा घोषणा देत मोर्चातील वातावरण भारावून गेले. सामाजिक सलोखा, ऐक्य आणि परस्परांचा सन्मान याचा संदेश या घटनेतून दिसून आला. 'मुस्लिम मावळा' बॅनरमुळे या आंदोलनाला सामाजिक सलोख्याचा नवा आयाम मिळाला असून, हा लढा सर्वसमावेशक असल्याचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचला आहे..मराठा समाज शेतकरी, सैनिक आणि जनतेच्या हक्कासाठी सदैव लढणारा असल्याने त्यांच्या न्याय मागण्यांना आम्ही पाठिंबा देतो, मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या लढ्यात आमचा पाठिंबा कायम राहील.- अजहर सय्यद, मुस्लिम मावळा, फुलंब्री.मुंबईतील मोर्चात लढ्याला नवा वेग -मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेला संघर्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. आंदोलने, उपोषणे आणि मोर्चे यांतून ही मागणी पुढे नेली जात आहे. मुंबईतील मोर्चामुळे या लढ्याला नवा वेग मिळाला असून विविध समाजघटकांच्या सहभागामुळे आंदोलनाची ताकद वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.