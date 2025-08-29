मराठवाडा

Maratha Morcha : मुंबईतील मराठा मोर्चात ‘मुस्लिम मावळा’चे बॅनर झळकले

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत काढण्यात आलेल्या भव्य मोर्चात एक वेगळीच झलक पाहायला मिळाली.
azhar sayyad muslim mavala
azhar sayyad muslim mavalasakal
नवनाथ इधाटे
Updated on

फुलंब्री - मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत काढण्यात आलेल्या भव्य मोर्चात एक वेगळीच झलक पाहायला मिळाली. हजारोच्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले असताना मुस्लिम समाजाचाही उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला. मोर्चात 'मुस्लिम मावळा' असा उल्लेख असलेले बॅनर झळकले आणि उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले.

Loading content, please wait...
Phulambri
Mumbai
Maratha Reservation
muslim
Banner

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com