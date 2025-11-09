२४ वर्षीय तरुणाचे ३८ वर्षीय विवाहितेशी प्रेमसंबंध, दोघांनी एकाच दोरीनं संपवलं आयुष्य; घातपाताचाही संशय?

कैलास दांडगे पारध, ता. 9: वाढोणा (ता. भोकरदन) जवळ असलेल्या कालिंका माता डोंगरपरिसरात पर्वतरांगांमध्ये एका सागवणाच्या झाडास एका प्रेमी युगुलाने एकाच दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. 9) वालसावंगी (ता. भोकरदन) येथे उघडकीस आली. असून, याप्रकरणी पारध पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. तर या प्रकरणामुळे एकच खळबळ उडाली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, वालसावंगी येथील विवाहित महिला जयाबाई पांडुरंग गवळी (वय. 38) तर गणेश उत्तम वाघ( वय. 24)या प्रेमी युगुलाने वाढोणा ता. भोकरदन परिसरात कालिंका देवी मंदिर परिसरात डोंगर पर्वत रांगांमध्ये एका सागवनाच्या झाडास एकाच दोरीने दोघांनी आत्महत्या केल्याचे आढळून आले आहे. याची माहिती दीपक अशोक गवळी यांनी पारध पोलिसांना दिल्यावरून पोलिसांनी दोन्ही मृत्यूदेह खाली काढून, पंचनामा करून मृत्यूदेह शवविच्छेदनासाठी धावडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे..फडणवीसांच्या खात्यावर पैसेच नसतात, आमदार म्हणून मिळतात ते कुठे जातात माहिती नाही : अमृता फडणवीस.सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष माने यांनी या प्रकरणी माहिती देताना सांगितलं की, प्रेमी युगुल आत्महत्या प्रकरणी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. दरम्यान प्रेमप्रकरणाला विरोध होता अशीही माहिती समोर येतेय. त्यामुळे यात काही घातपाताचा प्रकार आहे काय? त्या पद्धतीनेही पोलिस तपास करणार आहेत..दोन वर्षांपासून प्रेमसंबंधवालसावंगी येथील प्रेमी युगुलांचे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते, तर ते वेगवेगळ्या समाजाचे असून, गेल्या चार दिवसापासून दोघेही घरातून बेपत्ता असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. रविवारी (ता. 9) सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे घातपाताची दाट शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यांचा कोणतरी खून करून या डोंगरात मृत्यूदेह आणून लटकवल्याचे शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.