२४ वर्षीय तरुणाचे ३८ वर्षीय विवाहितेशी प्रेमसंबंध, दोघांनी एकाच दोरीनं संपवलं आयुष्य; घातपाताचाही संशय?

Jalna News : कालिंका देवी मंदिर परिसरात डोंगर पर्वत रांगांमध्ये एका सागवनाच्या झाडास एकाच दोरीने दोघांनी आत्महत्या केल्याचे आढळून आले आहे. प्रेमी युगुल आत्महत्या प्रकरणी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे.
सूरज यादव
कैलास दांडगे पारध, ता. 9: वाढोणा (ता. भोकरदन) जवळ असलेल्या कालिंका माता डोंगरपरिसरात पर्वतरांगांमध्ये एका सागवणाच्या झाडास एका प्रेमी युगुलाने एकाच दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. 9) वालसावंगी (ता. भोकरदन) येथे उघडकीस आली. असून, याप्रकरणी पारध पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. तर या प्रकरणामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

