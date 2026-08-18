Nanded Sarafa Traders Security: नांदेडमध्ये सराफा व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर आमदार बोंढारकर आक्रमक; पोलिस अधीक्षकांसमोर त्रास, वसुलीच्या तक्रारी मांडल्या

नवीन नांदेड : नांदेड शहरातील सराफा व्यापाऱ्यांच्या विविध समस्या आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नांदेड दक्षिणचे आमदार आनंदराव पाटील बोंढारकर यांच्या पुढाकाराने सराफा व्यापाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. सराफा बाजारातील मुरली मंदिर येथे पोलिस अधीक्षक डॉ.नीलाभ रोहन यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. बैठकीला सराफा व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यावेळी सराफा व्यापाऱ्यांनी पोलिसांकडून होणारा त्रास, चोरीच्या घटनांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने व्यापाऱ्यांच्या दुकानांची माहिती दिली जाणे, तसेच परराज्यातील पोलिसांकडून स्थानिक पोलिसांना माहिती न देता थेट दुकानात येऊन व्यापाऱ्यांना चौकशीसाठी घेऊन जाणे आदी विविध समस्या मांडल्या..काही प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने वसुलीची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारीही बैठकीत करण्यात आल्या. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली..आमदार आनंदराव पाटील बोंढारकर यांनी सराफा व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबत नाराजी व्यक्त केली. व्यापाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आवश्यक संरक्षण मिळाले पाहिजे. चोरी किंवा अन्य कोणत्याही गुन्ह्याच्या प्रकरणात केवळ संशयाच्या आधारे व्यापाऱ्यांवर कारवाई न करता सखोल चौकशी करूनच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..सराफा व्यापाऱ्यांकडून पोलिस विभागातील काही व्यक्तींविरुद्ध करण्यात आलेल्या वसुलीच्या तक्रारींचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार बोंढारकर यांनी केली. व्यापारी आणि पोलिस प्रशासन यांच्यात समन्वय राहून सराफा व्यापाऱ्यांच्या अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले..पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी व्यापाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेत संबंधित बाबींवर आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.या बैठकीस आमदार बालाजीराव कल्याणकर, शहरप्रमुख तुलजेश यादव, युवासेना जिल्हाप्रमुख बाळु पाटील मोरे,यांच्यासह सराफा असोसिएशन चे सुधाकर टाक, शिवा टाक,अच्युत जगताप,शिरूसिंह चव्हाण,पांडुरंग येरावार,पांडुरंग लोलगे,भागवत गंगमवार,नवल बाकलीवाल,अनिल धानोरकर,श्याम उदावंत,आनंद वर्मा,बंडु धानोरकर,शहरातील सराफा व्यापारी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.