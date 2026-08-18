मराठवाडा

Nanded Sarafa Traders Security: नांदेडमध्ये सराफा व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर आमदार बोंढारकर आक्रमक; पोलिस अधीक्षकांसमोर त्रास, वसुलीच्या तक्रारी मांडल्या

सराफा व्यापाऱ्यांवरील पोलिस त्रास, चुकीची चौकशी व वसुलीच्या तक्रारींवर आमदार बोंढारकर यांचा संताप; कायद्याच्या चौकटीत संरक्षणाची मागणी
Nanded: MLA Anandrao Patil Bondharkar, Superintendent of Police Dr. Neelabh Rohan, MLA Balajirao Kalyankar and jewellers during a meeting to discuss the issues faced by bullion traders.

Nanded: MLA Anandrao Patil Bondharkar, Superintendent of Police Dr. Neelabh Rohan, MLA Balajirao Kalyankar and jewellers during a meeting to discuss the issues faced by bullion traders.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवीन नांदेड : नांदेड शहरातील सराफा व्यापाऱ्यांच्या विविध समस्या आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नांदेड दक्षिणचे आमदार आनंदराव पाटील बोंढारकर यांच्या पुढाकाराने सराफा व्यापाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. सराफा बाजारातील मुरली मंदिर येथे पोलिस अधीक्षक डॉ.नीलाभ रोहन यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. बैठकीला सराफा व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

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