Paithan Fire : नवगाव येथे डोळ्यांसमोर जाळला आयुष्याचा आधार; विद्युत वाहीनीच्या ठिणगीने उसाला आग, शेतकऱ्यांचे अश्रू अनावर!

पाचोड : शेतातील तोडणीला आलेल्या उसाच्या फडाला विद्युत वाहीनीच्या घर्षणाने ठिणग्या पडून लागलेल्या आगीत पंधरापेक्षा अधिक शेतकऱ्याच्या शेतातील जवळपास शंभर एकरावरील उस जळून शेतकऱ्याची कोट्यावधी रुपयांची नुकसान झाल्याची घटना नवगाव (ता.पैठण) येथे रविवारी (ता. ३०) दुपारी घडली.सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही. या घटनेत शेतकऱ्याचे अंदाजे आठ कोटीपेक्षा अधिक रुपयांची हानी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. .यासंबंधी अधिक माहिती अशी की, तुर्तास सर्वत्र उसतोडणीचा हंगाम सुरू असून रविवारी पैठण डावा कालवा ते नवगाव रस्त्यावर असलेल्या जलद विद्यूत वाहीनीचे घर्षण होऊन नवगाव येथील शोभाबाई बबन गव्हांदे यांच्या गट क्रमांक ५११ मधील उसाच्या फडात ठिणग्या पडून उसाने पेट घेतला. सभोवताली सर्व उसाचे क्षेत्र असल्याने आगीने रौद्र रूप धारण करून परिसरातील शेकडो एकरावरील उसाला आपले भक्ष्य बनविले. रविवार असल्याने उसतोड बंद होती.त्यामुळे बहुतांश शेतकरी गांवात होते. त्यांना कुणीतरी फोन करून उस पेटल्याचे सांगितले.हि माहिती मिळताच अवघ्या ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु आगीने रौद्ररूप धारण केल्यामुळे आग विझवण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरत होते..यांत शोभाबाई बबन गव्हांदे यांचा आठ एकर, शोभा राजू पवार यांचा अडीच एकर,दत्ता थोरात यांचा एक एकर, रावसाहेब चौधरी यांचा दीड एकर, दिलावर वजीर पठाण यांचा आठ एकर ऊस व विहीरीवरील एक सौर ऊर्जा, सोनाबाई कचरू पराळे यांचा पाच एकर, डॉ. मधुकर ताकपीरे यांचा आठ एकर, डॉ. राजेंद्र कबाडे यांचा अकरा एकर, नंदू लाड यांचा चार एकरावरील उभा तोडणीस आलेला ऊस जळून त्याचे चिपाड बनले. शेतकऱ्याचे या घटनेमुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू अनावर झाले. ते पाहून इतर लोकांचेही डोळे पाणावले. या आगीमुळे या शेतकऱ्याचे किमान पाच - सात कोटीपेक्षा अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे. .वानर-माकडं संपवायची नाहीत, नियंत्रणात ठेवायची.'दुष्काळात तेरावा महिन्याचे' संकट उभे ठाकल्याने या परिस्थितीत शासनाने त्यांना आर्थिक मदत करावी अशी ग्रामस्थांतून मागणी होत आहे. या घटनेचा तलाठी व पोलीस विभागाने पंचनामा करुन आर्थिक मदत करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. रात्री उशिरापर्यंत आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते, मात्र आगीचे लोण पसरत होते. अनेकांनी जागोजागी पाचट काढून तर कुणी जमिनीवर बांध घालून आग रोखण्याचा प्रयत्न केला.नुकसानीचे क्षेत्र व आकडा कितीतरी पटीने अधिक असून शंभर एकरापेक्षा अधिक क्षेत्रावरील ऊस जळाल्याचे सांगितले जात आहे.