Neelam Gorhe: उदगीरच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नीलम गोऱ्हेंचा पुढाकार; मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मदतीचा अहवाल देणार

-युवराज धोतरेउदगीर, (जि.लातुर) : उदगीर विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहू दिले जाणार नाही. शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन उदगीर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा अहवाल सादर करणार, शासनाच्या दुष्काळी शासन निर्णयानुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून घेणार असल्याची ग्वाही विधानपरिषदेच्या उपसभापती तथा शिवसेना नेत्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...गुरुवारी, (ता.८) रोजी उदगीर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी सताळा पाटी, डिग्रस आणि करडखेल पाटी परिसरातील शेतीची पाहणी करून शेतकरी, शेतमजूर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध समस्या मांडत शासनाकडून तातडीने मदत मिळण्याची मागणी केली..या दौऱ्यात माजी आमदार सुधाकर भालेराव, शिवसेनेच्या उपनेत्या कलाताई शिंदे, लातूर महिला आघाडी संपर्कप्रमुख रंजना कुलकर्णी, सांगली संपर्कप्रमुख सुनीता शिंदे, जालना संपर्कप्रमुख ॲड. संगीता चव्हाण आणि शिवसेनेचे लातूर जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत टेंगेटोल यांची प्रमुख उपस्थिती होती..उदगीर तालुक्यात पावसाअभावी शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, पिके वाळल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ दुष्काळ जाहीर करून चालणार नाही, तर शासनाच्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी डॉ. गोऱ्हे यांच्याकडे विविध मागण्यांची निवेदने सादर केली. शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले..जनावरांच्या चाऱ्यासाठी थेट गोठ्यावर छावणीची मागणीदुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांसमोर जनावरांना जगविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. चाऱ्याची कमतरता आणि पाणीटंचाई यामुळे पशुधन सांभाळणे कठीण होत आहे. त्यामुळे पारंपरिक चारा छावण्यांबरोबरच गरजेनुसार शेतकऱ्यांच्या गोठ्यांवरच चाऱ्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी शासनाकडे करणार असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची उपस्थितीया दौऱ्यावेळी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख संदीप कुलकर्णी, अनिल पंचाक्षरी, महिला आघाडी जिल्हा संघटिका शिल्पा इंगळे, विधानसभा समन्वयक माधव टेपाले, तालुकाप्रमुख मनोज पाटील, उदगीर शहरप्रमुख अमेर शेख, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष विलास राठोड, सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष व्यंकट कसबे, तालुकाध्यक्ष सतीश कांबळे, महिला आघाडीच्या रमाबाई वाघमारे, शहर संघटक बाळू शिंदे, उपतालुकाप्रमुख माधव पटवारी, प्रदीप मोर्तळे, सुखदेव गुमनर, व्यंकट पटवारी, धना पाटील, मारोती गायकवाड, रवी कानपूर्णे, अतुल काकडे, देवा घंटे, शेरू शेख, विनोद तेलंग, देविदास गुंडरे, आनंद भोसले यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच डिग्रसचे उपसरपंच श्रीकांत कोंपले, कुमार पाटील, बालाजी पडोळे, सताळ्याचे सरपंच वाघंबर तिरकुळे, उमेश सनंगले, गजानन पांचाळ, पदमसिंह पाटील, मदन देशपांडे, प्रमोद देशपांडे, सताळ्याचे पोलीस पाटील यशवंत पाटील, बांधकाम कामगार सेनेच्या जिल्हा संघटिका आरती सूर्यवंशी शेतकरी व शेतमजूर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.