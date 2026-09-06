मराठवाडा

NEET Coaching Class: नीटच्या क्लासवेळी ओळख, दोन वर्षांपासून BHMS विद्यार्थीनीवर अत्याचार; फोटो व्हायरल करण्याची धमकी, आरोपीवर गुन्हा दाखल

BHMS Student Assaulted For Two Years Accused Threatened Photo Leak: नीट क्लासमधील ओळखीपासून सुरू झालेला पाठलाग, गुंगीचे औषध देऊन वारंवार लैंगिक अत्याचार, अश्लील व्हिडिओ काढून दोन वर्षे ब्लॅकमेल; तक्रारीनंतर आरोपीवर गुन्हा दाखल
BHMS Student Assault Case Begins At NEET Coaching Class Accused Threatened To Make Private Photos Viral For Two Years

BHMS Student Assault Case Begins At NEET Coaching Class Accused Threatened To Make Private Photos Viral For Two Years

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या (बीएचएमएस) एका तरुणीचा सतत पा ठलाग करून, तिला पाण्यातून गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याची आणि अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल केल्याची धक्कादायक घटना बीडमध्ये उघडकीस आली. याप्रकरणी पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल झाला. शेख मुस्सवीर शेख वशीम (रा. मकसूर कॉलनी, बीड) असे संशयिताचे नाव आहे.

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