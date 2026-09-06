NEET Coaching Class: नीटच्या क्लासवेळी ओळख, दोन वर्षांपासून BHMS विद्यार्थीनीवर अत्याचार; फोटो व्हायरल करण्याची धमकी, आरोपीवर गुन्हा दाखल

बीड : वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या (बीएचएमएस) एका तरुणीचा सतत पा ठलाग करून, तिला पाण्यातून गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याची आणि अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल केल्याची धक्कादायक घटना बीडमध्ये उघडकीस आली. याप्रकरणी पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल झाला. शेख मुस्सवीर शेख वशीम (रा. मकसूर कॉलनी, बीड) असे संशयिताचे नाव आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पीडित तरुणी २०१८-१९ मध्ये नीट परीक्षेच्या कोचिंग क्लासला असताना संशयित शेख मुस्सवीर हा तिच्या संपर्कात आला. तेथूनच तो तिच्यावर पाळत ठेवून सतत पाठलाग करत होता. तरुणीचे बीडमधील कॉलेजमध्ये बीएचएमएसला प्रवेश घेतल्यानंतरही त्याचा त्रास थांबला नाही. तो सातत्याने लग्नाची मागणी आणि शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकत होता. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दुपारी आई-वडील घरी नसताना आरोपीने तरुणीच्या घरात प्रवेश केला. .त्याने तिला पिण्यासाठी दिलेल्या पाण्यात गुंगीकारक औषध मिसळले होते. पाणी पिताच तरुणीला भोवळ आली. नंतर आरोपीने तिच्यावर बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केला, तिची संमती नसताना अश्लील व्हिडिओ व फोटो काढले. त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२४ रोजी आरोपी स्कार्पिओ घेऊन आला, व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिला मांजरसुंबा येथील एका हॉटेलमध्ये घेऊन गेला.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rतिथेही पुन्हा तिच्यावर अत्याचार करून व्हिडिओ काढले. ४ सप्टेंबर रोजी रात्री फोन करून ५ सप्टेंबर रोजी चित्रपट पाहण्यासाठी चल, नाहीतर व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकून नातेवाइकांना पाठवेन अशी धमकी त्याने दिली. या सततच्या त्रासाला कंटाळून तरुणीने आई-वडील आणि मामांना आपबीती सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.