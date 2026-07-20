Latur: ‘केमिस्ट्री’चे दोन प्राध्यापक रडारवर?; लातूर शहरामध्ये ‘सीबीआय’च्या दोन पथकांचा मुक्काम

लातूर: नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागची (सीबीआय) दोन पथके येथे आली असून दुसऱ्या दिवशी (ता. १९) त्यांनी शहरात विविध ठिकाणी भेटी देऊन गाेपनीय माहिती जमा केली. .एका पथकाने दिलेल्या भेटीत एका महाविद्यालयाचाही समावेश असून तेथील केमिस्ट्री विषय शिकवणारे प्राध्यापक, निवृत्त झालेले प्राध्यापक असे दोघे पथकाच्या रडारवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मे महिन्यात १८ ते २० दिवस ‘सीबीआय’च्या पथकांचा लातुरात मुक्काम होता. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणावरून दिल्लीतील वातावरण चांगलेच तापले आहे..त्यातच ‘सीबीआय’ची दोन पथके पुन्हा शनिवारी (ता. १८) दुपारी येथे आली असून येथील शासकीय विश्रामगृहात तात्पुरते कार्यालय सुरू केले आहे. पहिल्या दिवशी ‘आरसीसी क्लासेस’मध्ये जाऊन पथकाने चौकशी केली व कागदपत्रांची पाहणी केली..Chhatrapati Sambhajinagar: पाऊस... रस्ते ओले होतील एवढा!; मराठवाड्यात सर्वदूर दमदार बरसण्याची प्रतीक्षाच.दुसऱ्या दिवशी, आज शहरातील इंडियानगर, शारदानगर येथे जाऊन पथकाने नागरिकांशी संवाद साधून माहिती जमा केली. एका महाविद्यालयात प्रवेशाचे कारण सांगून पथकाने केमिस्ट्री विषयाच्या एका प्राध्यापकाचा संपर्क क्रमांकही मिळवला..त्याशिवाय याच विषयाच्या एका निवृत्त प्राध्यापकाच्या शोधात पथक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याआधी लातूरमधील केमिस्ट्रीचे निवृत्त प्राध्यापक पी.व्ही. कुलकर्णी यांना ‘सीबीआय’ने ताब्यात घेतले होते. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत..Koyna Dam Update : दोन दिवसांत तब्बल 4 टीएमसीने वाढला साठा, धरण 50 टक्क्याहून अधिक भरलं; चांदोली पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी, महाबळेश्वरला 53 MM पाऊस.उदगीरला चौकशीची चर्चा लातूरमध्ये आलेले ‘सीबीआय’चे दुसरे पथक दिवसभर कोठे होते, याबाबत गोपनीयता बाळगण्यात आली. हे पथक उदगीर येथे चौकशीसाठी गेल्याचीही चर्चा होती. दरम्यान, मे महिन्यात सीबीआयच्या पथकाने लातूरमधील काही पालकांची चौकशी केली होती. त्यांच्या पाल्यांचा ‘रि-नीट’चा निकाल राखून ठेवल्याचेही सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.