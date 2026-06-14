Highway Fatal Crash: आंतरराज्य महामार्गावरील खड्ड्यात दुचाकी आदळून धाराशिव पैलवान संघटनेच्या तालुकाध्यक्षांचा जागीच मृत्यू

मुरुड : मुरुड बायपास रोडवरून ढोकीकडे दुचाकीवर जात असताना पोद्दार इंग्लिश स्कूलजवळील नवीन होत असलेल्या पुलाच्या खड्यात दुचाकी आदळून झालेल्या अपघातात धाराशिव पैलवान संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सतीश उर्फ पप्पू पंडित वाकुरे (वय ३५, रा. ढोकी) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर दुचाकीवरील विशाल नामदेव ढवण (वय ३२, रा. ढोकी) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना रविवारी सायंकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. .धाराशिव पैलवान संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सतीश उर्फ पप्पू पंडित वाकुरे हे त्यांचे मित्र विशाल ढवण हे मुरुड वळण रस्ता मार्गे ढोकी ता धाराशिव कडे जात होते. सध्या आंतरराज्य महामार्ग क्रमांक 63 चार पदरी चे काम सुरू आहे. .या कामासाठी पोद्दार शाळेजवळ पूल तयार करण्यात येत आहे. फुलासाठी जवळपास वीस फूट खोलीचा खड्डा करण्यात आला आहे. रात्रीच्या गर्द अंधारात वाकूर यांना रस्त्यावरील खड्ड्याचा अंदाज आला नाही. यामुळे वेगात आलेली दुचाकी खड्ड्यात जोरात आढळली. यात पप्पू अकोले यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांच्या गाडीवर पाठीमागे असलेले विशाल ढवण हे गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर जखमी विशाल ढवण यांना तातडीने उपचारासाठी मुरुड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.