परभणी : विजेच्या धक्क्याने एकाचा मृत्यू

वालूर ः कुडा (ता. सेलू) गावातील गणेश विसर्जन मिरवणूकी दरम्यान विजेचा धक्का लागून पंधरा वर्षे वर्षे वयाच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १२) रात्री घडली. या बाबत मिळालेली माहिती अशी की गणेश विसर्जन मिरवणूक ट्रॅक्टर मधून गावातील मुख्य रस्त्यावरून निघाली.रात्री नऊच्या सुमारास रस्त्यावरील लोखंडी खांबाला मिरवणूकीत असलेल्या युवराज अशोक कांदे (वय १५ वर्षे) याचा स्पर्श झाला. या वेळी विजेच्या जोराचा धक्का बसल्याने त्याचा जागेवरच मृत्यू झाल्याची घटना घडली. दरम्यान, जिंतूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करण्यातआली. शुक्रवारी (ता.१३) सकाळी त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली आहे. चारठाणा पोलिस स्टेशन चे पोलिस निरीक्षक अजय पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस जमादार आय. ए. इनामदार व डी. डी. बकुरे यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला असून, चारठाणा पोलिस स्टेशनमध्ये या बाबत नोंद झाली आहे.

Web Title: One dies by lightning strike in parbhani