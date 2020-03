स्वतःची काळजी हाच उपाय ः आमदार शिंदे

कंधार, (जि.नांदेड) ः अल्पावधीतच कोरोनाने जगाला वेढा घातला आहे. या जीवघेण्या रोगाला संपविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. प्रशासनाकडून त्याची योग्य अंमलबजावणी होत आहे. आशा वेळी प्रशासनाला सहकार्य करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. असे स्पष्ट करून आमदार श्यामसुंदर शिंदे यांनी स्वतःची काळजी हाच कोरोनवर प्रथम उपाय असल्याचे सांगितले. या वेळी त्यांनी जनतेला चिंतामुक्त राहण्याचे आवाहनही केले. कामाचा आढावा आमदार शिंदे यांनी नुकतीच कंधार व लोहा तहसीलला भेट देऊन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला. या वेळी त्यांनी अन्नधान्याचा तुटवडा पडू नये व लोकांची हेळसांड होऊ नये यासाठी तहसीलदार व पुरवठा अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य विभागाने सुरू केलेल्या उपाययोजनांची माहितीही त्यांनी घेतली. जगभरात चिंतेचे वातावरण जगभरात अत्यंत कमी दिवसांत कोरोना या महाभयंकर रोगाने थैमान घातले असून जगभरात या रोगाने हजारो लोकांचा जीव घेतला आहे. अद्यापपर्यंत तरी या भयानक रोगावर रामबाण इलाज निघाला नसल्याने भारतासह जगभरात चिंतेचे वातावरण आहे. या जीवघेण्या रोगापासून सावध व सुरक्षित राहण्यासाठी स्वतः व आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची काळजी घेणे देशातील प्रत्येक नागरिकांचे आद्य कर्तव्य आहे. यासाठी लोहा-कंधार मतदारसंघातील व नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांनी या रोगापासून बचाव करण्यासाठी आपल्या घरातच राहावे, हाच या रोगाला नियंत्रित करण्याचा रामबाण इलाज असल्याचे आमदार शिंदे सूचित केले. हेही वाचा - नववी, अकरावीच्या परीक्षांचा निर्णय लवकरच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. येणारे १५ ते २० दिवस प्रत्येक नागरिकांसाठी अतिमहत्त्वाचे आहेत. यासाठी मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करून प्रशासनास सहकार्य करावे. विनाकारण घराबाहेर निघू नये, अत्यावश्यक काम असेल तरच घराबाहेर पडा. येणाऱ्या दिवसांत आपले सहकार्य या जीवघेण्या रोगाला रोखण्यासाठी व नियंत्रित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने खबरदारीसाठी व आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येकाने आपापल्या घरातच राहावे व पोलिस प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहनही शिंदे यांनी केले.

