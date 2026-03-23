Beed News: चार गुंठ्यांत पुदिना; ५ लाखांची कमाई; सेंद्रिय शेतीचा यशोमंत्र

बीड: जिथे शेती परवडत नाही म्हणून अनेकजण हतबल झाले आहेत, तिथे एका जिद्दी शेतकऱ्याने केवळ ४ गुंठे जमिनीत सोन्यासारखं उत्पन्न मिळवून दाखवलं आहे. बालासाहेब चोपणे असं या प्रयोगशील शेतकऱ्याचे नाव असून त्यांनी शून्य रासायनिक खतांचा वापर करत सेंद्रिय पुदिना लागवडीतून तब्बल ५ लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. कमी जमीन, कमी खर्च आणि भरघोस नफा देणाऱ्या या तंत्राने आता जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली आहे..शेती म्हणजे तोट्याचा व्यवहार, असं म्हणणाऱ्याला अंबाजोगाईच्या मातीने एक नवी उमेद दिली आहे. केवळ ४ गुंठा जमीन, जिथे धड घरही नीट बांधता येत नाही, तिथे हिरवी कमाई करून दाखवली आहे. २०२० मध्ये जेव्हा जग कोरोनाच्या संकटाशी झुंजत होतं, तेव्हा बालासाहेब चोपणे यांनी आपल्या २० गुंठ्यांपैकी केवळ ४ गुंठा (सुमारे ४००० चौ. फूट) जमिनीत पुदिना लावण्याचा धाडसी प्रयोग केला. आज पाच वर्षांनंतर त्यांचा हा निर्णय मास्टरस्ट्रोक ठरला आहे..कोणतीही महागडी औषधे किंवा कीटकनाशके न वापरता, केवळ सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेला हा पुदिना आपल्या दर्जेदार चवीमुळे ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला आहे. त्यांच्या सेंद्रिय पुदिन्याच्या सुगंधाने आता बीड जिल्ह्याची बाजारपेठ दरवळू लागली आहे. पुदिना हे असे पीक आहे ज्याला वर्षभर मागणी असते. चहा, बिर्याणी, पाणीपुरी, चटणी आणि औषधी उपयोगासाठी पुदिना मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. चोपणे यांच्या मते, या पिकासाठी फक्त नियमित पाणी (बोरवेलच्या साह्याने) आणि थोडी काळजी लागते. खर्चाच्या नावावर शून्य गुंतवणूक असल्याने लहान शेतकऱ्यांसाठी हा लॉटरी पेक्षा कमी नाही..अंबाजोगाईच्या बाजारात ब्रँड चोपणेची हवाचोपणे यांनी व्यापाऱ्यांच्या दावणीला आपली शेती बांधली नाही. त्यांनी थेट फार्म टू मार्केट हे सूत्र अवलंबले. दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी अंबाजोगाईच्या आठवडी बाजारात ते स्वतः पुदिना विकतात. कोणताही पगारदार माणूस कमवेल, तितकी म्हणजे १० हजार रुपये महिना कमाई या ४ गुंठ्यातून ते घेत आहेत.५ वर्षांत ५ लाखांचा टप्पा पार करत त्यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर एक आदर्श ठेवला आहे..असे आहे गणितपुदिना हे पीक अत्यंत नाजूक असले, तरी त्याचे अर्थशास्त्र मात्र भक्कम आहे. चहा, बिर्याणी, चटणी, ज्यूस आणि आयुर्वेदिक औषधांमध्ये पुदिन्याला बाराही महिने मोठी मागणी असते. बोरवेलच्या पाण्याचे नियोजन आणि घरातील सदस्यांची मेहनत यामुळे गुंतवणुकीचा खर्च शून्य झाला असून नफा मात्र शंभर टक्के मिळत आहे..फळबागांचीही साथपुदिन्यासोबतच त्यांनी उर्वरित जमिनीत आंबा, पेरू, चिकू आणि राव आवळा या फळबागांचीही लागवड केली आहे. ४ गुंठ्यातील पुदिना हा त्यांच्या दैनंदिन आणि घरगुती खर्चाचा एटीएम बनला असून फळबागांमधून मोठे उत्पन्न अपेक्षित आहे.