मराठवाडा

Beed News: चार गुंठ्यांत पुदिना; ५ लाखांची कमाई; सेंद्रिय शेतीचा यशोमंत्र

Organic Mint Farming on Small Land: अल्पभूधारक बालासाहेब चोपणे यांनी फक्त ४ गुंठ्यात सेंद्रिय पुदिन्याच्या लागवडीतून ५ लाखांचा नफा कमावला. लो-कॉस्ट, हाय-प्रॉफिट शेतीचा आदर्श.
बीड: जिथे शेती परवडत नाही म्हणून अनेकजण हतबल झाले आहेत, तिथे एका जिद्दी शेतकऱ्याने केवळ ४ गुंठे जमिनीत सोन्यासारखं उत्पन्न मिळवून दाखवलं आहे. बालासाहेब चोपणे असं या प्रयोगशील शेतकऱ्याचे नाव असून त्यांनी शून्य रासायनिक खतांचा वापर करत सेंद्रिय पुदिना लागवडीतून तब्बल ५ लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. कमी जमीन, कमी खर्च आणि भरघोस नफा देणाऱ्या या तंत्राने आता जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली आहे.

Related Stories

No stories found.