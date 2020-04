सीमाबंदीचे उल्लंघन केल्यास दोन हजारांचा दंड

उस्मानाबाद : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येकाने सोशल डिस्टन्स राखणे करणे गरजेचे आहे. मात्र संचारबंदी, जिल्ह्याच्या सीमा सील असतानाही परजिल्हयातून येणाऱ्यांचा ओघ सुरुच आहे. मात्र आता सीमाबंदीचे उल्लंघन करून अनधिकृतपणे उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्यास दोन हजार रुपयांचा दंड, पोलिस विभागाकडून संबंधिताविरुद्ध गुन्हा, तसेच १४ दिवस संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. २८) दिले आहेत. जिल्ह्यात आढळून आलेले कोरोनाचे तीनही रुग्ण बरे झाले असून, सध्या तरी जिल्ह्यात एकही रुग्न नाही; मात्र अन्य जिल्ह्यातून अनधिकृतपणे छुप्या मार्गांचा अवलंब करून उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांमुळे जिल्ह्यात पुन्हा कोरोना संसर्गाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने अशा नागरिकांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मुधोळ-मुंडे यांनी दिले आहेत. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून लॉकडाऊनच्या कालावधीत संपूर्ण राज्यात जिल्ह्यांच्या सीमा, हद्दी बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात अनधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिंबध करण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या सीमेवर, तसेच तालुका अन्‌ गावोगावच्या सीमेवर तपासणी नाक्याची (चेक पोस्ट) स्थापना करण्यात आली आहे. या तपासणी नाक्यावर पोलिस विभाग, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांकडून येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांची विचारपूस करून त्यांची माहिती घेण्यात येत आहे. अन्य जिल्ह्यातून अनधिकृतपणे आलेल्या व्यक्तींना जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. तरीही अन्य जिल्ह्यांतून येणारे काही लोक अनधिकृतपणे छुप्या मार्गाचा अवलंब करून जिल्ह्यात प्रवेश करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आदेशानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांना १४ दिवस संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात यावे. अशा नागरिकांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५१ मधील तरतुदीनुसार दोन हजार रुपये दंड संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांनी वसुल करून ती रक्कम जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद निधीत जमा करावी, तसेच जिल्ह्यात अनधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांविरूद्ध पोलिस विभागाकडून गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

