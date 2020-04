किराणा दुकाने दिवसभरात चारच तास उघडी राहणार

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील किराणा दुकाने आता दिवसभरात केवळ चारच तास उघडी राहणार आहेत. कोरोणा विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंढे यांनी मंगळवारी (ता. सात) आदेश काढले आहेत. सकाळी सात ते अकरापर्यंत किराणा दुकाने सुरू ठेवावीत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. कोरोणा विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यासह जिल्हास्तरावर विविध उपायोजना केल्या जात आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळणे, नागरिकांनी घरामध्येच बसणे, हा एकमेव उपाय कोरोणा रोखण्यावर सर्वात जास्त प्रभावी आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडून वारंवार विनंती केली जात आहे. तरीही अनेक नागरिक विविध कारण पुढे करीत जिल्हाभर फिरत असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय किराणा दुकानात सातत्याने गर्दी होत आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी किराणा खरेदीवर निर्बंध आणले आहेत. जिल्ह्यातील किराणा दुकाने सकाळी सात ते अकरापर्यंत सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे अनावश्यक असलेली गर्दी टाळण्यासाठी मदत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच दररोज चारच तास किराणा खरेदी करता येणार आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा आतापर्यंत जिल्ह्यात तीन कोरोणाबाधीत रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने कडक पावले उचलायला सुरूवात केली आहे. जिल्ह्यात या नियमाची अंमलबजावणी होते की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी तालुका स्तरावर नियोजन करण्यात आले आहे. शिवाय जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक (गृह), अन्न व औषध विभागाचे सहायक आयुक्त, सर्व तहसीलदार, सर्व गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आदींनी याबाबात दैनंदिन अहवाल देण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावी करणे अपेक्षित असून, नियम मोडणाऱ्या दुकानदारावर कारवाई करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मुळे जिल्ह्यातील सर्वच किराणा दुकाने आता केवळ चार तास म्हणजे सकाळी सात ते अकरा या वेळेतच सुरू राहणार आहेत.

Web Title: Osmanabad The grocery store will be open four hours a day