उस्मानाबाद : 24 तासात केवळ 24 मिलिमीटर पाऊस

उस्मानाबाद : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात मुसळधार पाऊस होत असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा लागली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात सूर्यदर्शन झाले नसले तरी पावसाची केवळ संततधार सुरू आहे. त्यामुळे भूजल पातळी वाढलेली नसून अनेक प्रकल्पही कोरडीच आहेत.

मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला आहे. दुसरीकडे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मात्र अजूनही पावसाची प्रतीक्षा लागलेली आहे. तुळजापूर तसेच भूम तालुका वगळता जिल्ह्यातील इतर सहा तालुक्यात पाऊस झालेला नाही. केवळ ढगाळ वातावरण आणि पावसाची रिपरिप यामुळे कामांमध्ये अडथळे येत असल्याचे नागरी सांगत आहेत.

