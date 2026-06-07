मराठवाडा

Dharashiv Crime: धाराशिव पोलिसांची मोठी कारवाई; १० चोरीचे गुन्हे उघड, ६.४२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वारंवारच्या चोरींना अखेर लगाम

Osmanabad police solve 10 copper cable theft cases: सोलर व पवनचक्की प्रकल्पांतील तांब्या केबल चोरी प्रकरणी धाराशिव स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई; दोन आरोपी ताब्यात, ६.४२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
₹6.42 Lakh Worth Stolen Property Seized; Multiple Theft Cases Uncovered

₹6.42 Lakh Worth Stolen Property Seized; Multiple Theft Cases Uncovered

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-दिलीप गंभिरे

कळंब : जिल्ह्यातील विविध सोलर व पवनचक्की प्रकल्पांमधून तांब्याच्या केबल चोरी करणाऱ्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला असून, या प्रकरणी दोन आरोपींना ताब्यात घेत ६ लाख ४२ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे चोरीचे तब्बल १० गुन्हे उघडकीस आले आहेत.

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