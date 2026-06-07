Dharashiv Crime: धाराशिव पोलिसांची मोठी कारवाई; १० चोरीचे गुन्हे उघड, ६.४२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वारंवारच्या चोरींना अखेर लगाम

-दिलीप गंभिरे कळंब : जिल्ह्यातील विविध सोलर व पवनचक्की प्रकल्पांमधून तांब्याच्या केबल चोरी करणाऱ्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला असून, या प्रकरणी दोन आरोपींना ताब्यात घेत ६ लाख ४२ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे चोरीचे तब्बल १० गुन्हे उघडकीस आले आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.धाराशिव जिल्ह्यातील सोलर प्लांट व पवनचक्की प्रकल्पांमधून साहित्य व तांब्याच्या वायर चोरीच्या घटना वारंवार घडत होत्या. या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची दखल घेत पोलीस अधीक्षक रितू खोखर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी अधिकारी विनोद इज्जपवार यांना गुन्हे तात्काळ उघडकीस आणण्याचे आदेश दिले होते. .त्यानुसार ७ जून रोजी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन कासार व त्यांच्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे येडशी येथून दोन संशयितांना टाटा सुमो वाहनासह ताब्यात घेतले. चौकशीत आरोपींनी इतर साथीदारांच्या मदतीने तेरखेडा, रूईभर, कौडगाव, ढोकी ता. धाराशिव,साबळेवाडी व आरसोली ता. भूम, तसेच गौरगाव व मस्सा खं ता. कळंब परिसरातील सोलर व पवनचक्की प्रकल्पांमधून तांब्याच्या केबलची चोरी केल्याची कबुली दिली..पोलीसांनी आरोपींकडून १९५ किलो वजनाच्या तांब्याच्या तारा तसेच गुन्ह्यात वापरलेली टाटा सुमो जप्त केली. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत ६ लाख ४२ हजार ४०० रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव शिवाजी उर्फ नाना संजय काळे रा. खामकरवाडी पारधी पेढी, ता. वाशी असे असून त्याच्यासह एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकाचा समावेश आहे. .आरोपी व जप्त मुद्देमाल पुढील कारवाईसाठी धाराशिव ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आला आहे.या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव शिवाजी उर्फ नाना संजय काळे रा. खामकरवाडी पारधी पेढी, ता. वाशी असे असून त्याच्यासह एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकाचा समावेश आहे. आरोपी व जप्त मुद्देमाल पुढील कारवाईसाठी धाराशिव ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितू खोखर व अपर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन कासार, शौकत पठाण, प्रकाश औताडे, जावेद काझी, फरहान पठाण, पोलीस कॉन्स्टेबल कोळी, रत्नदीप डोंगरे व नागनाथ गुख यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.