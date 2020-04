चार एकर पपईच्या क्षेत्रावर फिरवले रोटाव्हेटर

उमरगा (जि. उस्मानाबाद) : पाण्याची उपलब्धता असल्याने आधुनिक शेतीचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेऊन भिकारसांगवी येथील महिला शेतकरी फुलाबाई शंकरराव मोरे यांनी चार एकर क्षेत्रात पपईची शेती केली; मात्र परिपक्व झालेली पपई बाजारपेठेत पाठविण्यासाठी तयारी सुरू असताना लॉकडाऊन झाले आणि गेल्या २५ दिवसांपासून उठाव नसल्याने रोटाव्हेटर फिरवून चार एकर क्षेत्र मोडीत काढले. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केल्याने गावासह जिल्हा, परजिल्हा व राज्य सीमा बंद झाल्याने वाहतूक व्यवस्थेसह बाजारपेठा ठप्प झाल्या. यात सर्वाधिक आर्थिक नुकसान सहन करण्याची वेळ शेतकऱ्यांच्या नशिबी आली. शेतात असलेला माल बाजारपेठेत जाईना. त्यामुळे पदरमोड करून पीकच मोडीत काढावे लागत आहे. भिकारसांगवी येथील फुलाबाई मोरे यांनी चार एकर क्षेत्रात मोठी मेहनत करून पपईची लागवड केली. पपई झाडाला परिपक्वही झाली. मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि हैदराबाद येथील बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांशी दराबाबत व पपईच्या उठावाबाबतची चर्चा सुरू होती. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा साधारणतः आठ ते दहा रुपये प्रतिकिलो दर मिळण्याचे संकेत होते. सर्व जोडणी सुरू असताना कोरोना विषाणूचा संसर्गाच्या भीतीने बाजारपेठा असलेल्या मोठ्या शहरातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले. स्थानिक बाजारपेठत पपईची विक्री होत नाही आणि बाहेरच्या शहरात पाठविण्यासाठी सर्वच मार्ग बंद झाल्याने पिकलेली पपई रानावर पडू लागली. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्याने समोर काहीच पर्याय दिसत नसल्याने जवळपास चाळीस टन उत्पन्न अपेक्षित असलेली चार एकर क्षेत्रावरील पपई ट्रॅक्टरच्या रोटाव्हेटरने मोडीत काढली. त्यामुळे साडेतीन ते चार लाखांचा आर्थिक फटका बसला, असे श्रीमती मोरे यांनी सांगितले.

Web Title: Osmanabad Rotavator rotated over four acres of papaya area