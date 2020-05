दिलासादायक: आयुर्वेदीक महाविद्यालयातही महिलांना मिळणार आरोग्यसेवा

उस्मानाबाद : महिला रुग्णालयातील वाढलेली गर्दी व कोरोना विषाणूचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी आता आयुर्वेदीक महाविद्यालयाचा पर्याय स्विकारण्यात आला आहे. १९ मे रोजी ‘सकाळ’ने ही समस्या मांडली होती. त्या वृत्ताची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा शनिवारपासून (ता. ३०) कोरोनाच्या संशयित गर्भवती मातांना दाखल करण्यात येणार आहे. हायरिस्क भागातून आलेल्या गर्भवती मातांना संशयित गृहित धरुन त्यांना महिला रुग्णालयात दाखल न करता थेट आयुर्वेदीक महाविद्यालयात उपचारासाठी पाठविले जाणार आहे. कोरोना विषाणुचा वाढता संसर्ग पाहता गर्भवती माता प्रसुतीसाठी स्थानिक दवाखान्यात न जाता शासकीय महिला रुग्णालयाकडे येत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून रेफर व थेट अॅडमिट होण्याचे प्रमाण वाढण्यास सुरवात झाली आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण असलेल्या महिला रुग्णालयात रुग्णाची भर पडत आहे. या रुग्णालयामध्ये अगोदरच मनुष्यबळाची कमतरता असून त्यात वाढ झाल्याने अधिक ताण वाढल्याचे दिसून येत आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कोरोनाच्या काळात अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने सोशल डिस्टन्सिंगचा या ठिकाणी चांगलाच फज्जा उडताना दिसत आहे. साहजिकच त्याचा धोकाही संभवण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची गंभीर दखल घेऊन प्रशासनाने आयुर्वेदीक महाविद्यालयाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या ठिकाणी सुसज्ज यंत्रणेसह स्टाफ आहे. शिवाय पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील मोठी आहे. अभ्यासक्रमातही प्रसुतीचा विषय असल्याने त्या ठिकाणीही प्रसुती करता येऊ शकतात. हायरिस्क भागातून येणाऱ्या गर्भवती मातांना आयुर्वेदीक महाविद्यालयात उपचार केले जाणार आहेत. एखादी गर्भवती माता कोरोना पॉझीटिव्ह आल्यास संबंधित महिलेचा इतरांशी संपर्क येणार आहे. त्याचा संसर्ग वाढण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणावर टाळण्यास प्रशासनाला मदत होणार आहे. कंटेनमेंट झोनमधून येणाऱ्या महिलांची वेगळी व्यवस्था करण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला आहे. शनिवारपासून अशा भागातून येणाऱ्या महिलांना आयुर्वेदीक महाविद्यालयाकडेच पाठविण्यात येणार आहे.

- डॉ. सचिन देशमुख, वैद्यकीय अधिक्षक, महिला रुग्णालय

