मराठवाडा

Road Accident: देवदर्शनाहून परतताना काळाचा घाला ;अज्ञात वाहनाच्या धडकेत शहापूर मानेगावच्या दोन तरुणांचा मृत्यू

Fatal Road Accident : देवदर्शन करून दुचाकीने घरी परतणाऱ्या दोन नातेवाईक तरुणांना शेवगाव-पैठण महामार्गावर अज्ञात वाहनाने धडक दिली. या अपघातात दोघांचाही मृत्यू झाला असून परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Police and local residents at the site of a fatal road accident involving a two-wheeler on the Shevgaon-Paithan highway.

Police and local residents at the site of a fatal road accident involving a two-wheeler on the Shevgaon-Paithan highway.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोहगाव : मढी येथील कानिफनाथ देवस्थान आणि सावरगाव गडावरील मच्छिंद्रनाथ बाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन दुचाकीवरून गावी परतणाऱ्या दोन नातेवाईक तरुणांना अज्ञात वाहनाने चिरडले. शेवगाव-पैठण महामार्गावरील तळणी शिवारात रविवारी (ता. आठ) सायंकाळी हा अपघात घडला.

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