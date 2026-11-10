Road Accident: देवदर्शनाहून परतताना काळाचा घाला ;अज्ञात वाहनाच्या धडकेत शहापूर मानेगावच्या दोन तरुणांचा मृत्यू

लोहगाव : मढी येथील कानिफनाथ देवस्थान आणि सावरगाव गडावरील मच्छिंद्रनाथ बाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन दुचाकीवरून गावी परतणाऱ्या दोन नातेवाईक तरुणांना अज्ञात वाहनाने चिरडले. शेवगाव-पैठण महामार्गावरील तळणी शिवारात रविवारी (ता. आठ) सायंकाळी हा अपघात घडला. .परमेश्वर चांगदेव सोलाट (वय ३७) आणि दादासाहेब सर्जेराव मतकर (वय ३६, दोघे रा. शहापूर मानेगाव, ता. पैठण) यांचा जागीच व उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ऐन सणासुदीत दोन तरुणांवर काळाने झडप घातल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. दिवाळी आणि दर्श अमावास्येनिमित्त दोघेही दुचाकीने (क्र. एमएच २० ईए ८०३१) दर्शनासाठी पाथर्डी तालुक्यात गेले होते..दर्शन आटोपून गावाकडे परतत असताना, सायंकाळी सातला तळणी शिवारात अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला समोरासमोर जोरदार धडक दिली. अपघातानंतर वाहनचालक फरार झाला. महामार्गावरील प्रवाशांनी तातडीने दोघांना शेवगाव येथील शासकीय ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती परमेश्वर सोलाट यांना मृत घोषित केले;.तर गंभीर जखमी दादासाहेब मतकर यांना प्राथमिक उपचारानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे उपचारादरम्यान मध्यरात्री त्यांचेही निधन झाले. सोमवारी दुपारी दोघांवर शहापूर मानेगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याप्रकरणी शेवगाव पोलिसांत नोंद झाली. परमेश्वर सोलाट यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, तीन मुली, एक मुलगा व दोन भाऊ, तर दादासाहेब मतकर यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, दोन मुले व भाऊ असा परिवार आहे..अपघातापूर्वी ठेवलेले स्टेटस ठरले अखेरचेदेवदर्शनाला निघण्यापूर्वी परमेश्वर सोलाट यांनी आपल्या मोबाइलवर ठेवलेले भावनिक व्हॉट्सॲप स्टेटस सर्वत्र चर्चेचे ठरले. त्यांनी ‘दिवाळीचा पहिला दिवा नाथ बाबा घरी तुम्ही यावा अन् सारं काही आनंदी आनंद व्हावा...’ आणि ‘डर नहीं लगता मुझे किस बात का, सर पे मेरे साया है बड़े बाबा मच्छिंद्रनाथ का’, असे संदेश असलेले छायाचित्र व व्हिडिओ स्टेटसवर ठेवले होते. हे स्टेटस पाहिल्यानंतर काही तासांतच दोघांचा अपघाती मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.