UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख

-चंद्रकांत तारु पैठण : बालपणीच आई-वडिलांचे छत्र हरपले, मात्र आजोबा, काका, मामा आणि दोन मोठ्या बहिणींनी दिलेल्या प्रेमाच्या आणि आधाराच्या बळावर पैठणच्या विश्वास विजय झारगड यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या(यूपीएससी) केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) सहायक समादेशक (असिस्टंट कमांडंट) या पदावर १४५ क्रमांकाने यश संपादन केले आहे.त्यांच्या या यशामुळे पैठण तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, राष्ट्रीय स्तरावरील या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल विश्वास यांचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.तसेच या यशामुळे पैठणच्या युवकांसमोर प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून मोठे ध्येय गाठण्याचा प्रेरणादायी आदर्श निर्माण झाला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मूळचे चांगतपुरी (ता.पैठण)येथील असलेले विश्वास झारगड यांनी २०२३ पासून कोल्हापूर येथील विद्या प्रबोधिनी येथे UPSC परीक्षेची तयारी सुरू केली. सातत्यपूर्ण अभ्यास, कठोर मेहनत आणि ध्येयावर असलेली निष्ठा यामुळे त्यांनी अखेर स्पर्धेच्या या अत्यंत कठीण परीक्षेत यश मिळविले..विश्वास यांची यशोगाथा केवळ एका परीक्षेत मिळविलेल्या यशाची नाही, तर ती जिद्द, संघर्ष आणि कुटुंबीयांच्या निस्वार्थ पाठबळाची कहाणी आहे. अवघ्या सहा महिन्यांचे असताना त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर इयत्ता तिसरीत असताना आईचेही निधन झाले. आयुष्याच्या सुरुवातीलाच आई-वडिलांचे प्रेम गमावलेल्या विश्वास यांच्या आयुष्यात मोठी पोकळी निर्माण झाली..दिवंगत प्रा.के.पी.झारगड यांचे ते नातु असुन, डॉ.भारत झारगड , पंचायत समिती सदस्य सखुबाई झारगड (काका-काकु), मामा व्यंकटेश रुपनर आणि दोन मोठ्या बहिणी डॉ.विशाखा व वृषदा यांनी विश्वास यांना आई-वडिलांची उणीव जाणवू दिली नाही. त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि स्वप्नांसाठी कुटुंबीयांनी घेतलेले कष्ट, दिलेले प्रेम आणि प्रोत्साहन विश्वास यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. याच आधारावर त्यांनी UPSC सारख्या कठीण परीक्षेचा प्रवास यशस्वी केला.दरम्यान,“कुटुंबीयांनी माझ्यासाठी घेतलेल्या कष्टांचे आणि त्यांनी दिलेल्या प्रेमाचे आज सोने झाले आहे.” या यशात कुटुंबीयांच्या त्यागाचे मोठे योगदान असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..मुलाखतीवेळी आईचा फोटो सोबतUPSC मुलाखतीसाठी गेलेल्या विश्वास यांच्या आयुष्यातील एक प्रसंग भावनिक ठरला. UPSC कार्यालयाबाहेर मुलाखतीसाठी आलेले उमेदवार आयोगाच्या नावापुढे अभिमानाने फोटो काढत होते. विश्वास यांनीही त्या ठिकाणी फोटो काढला; मात्र त्यांच्या हातात स्वतःचा अभिमान मिरविण्यापेक्षा लाडक्या आईचा फोटो होता. आईचे छत्र लहानपणीच हरपले असले तरी तिच्या आठवणी आणि आशीर्वाद मनात जपत त्यांनी हे यश मिळविले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.त्यामुळे विश्वास यांचा UPSC निकाल हा त्यांच्या जिद्दीचा आणि मेहनतीचा विजय तर आहेच; पण त्याचबरोबर कुटुंबीयांच्या त्यागाचे आणि आईच्या अदृश्य आशीर्वादाचेही फलित मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.