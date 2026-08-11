मराठवाडा

UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख

Paithan Youth Vishwas Jhargad Secures UPSC CAPF Rank 145: बालपणी आई-वडिलांचे छत्र हरपले तरी आजोबा, काका-मामा व बहिणींच्या आधारावर विश्वास झारगड यांची UPSC CAPF असिस्टंट कमांडंट पदावर १४५व्या क्रमांकाने घवघवीत कामगिरी; पैठणच्या युवकांसाठी प्रतिकूलतेवर मात करण्याचा प्रेरणादायी आदर्श
UPSC CAPF Success Vishwas Jhargad From Paithan Gets Rank 145 With Family Support and His Mothers Photo

UPSC CAPF Success Vishwas Jhargad From Paithan Gets Rank 145 With Family Support and His Mothers Photo

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-चंद्रकांत तारु

पैठण : बालपणीच आई-वडिलांचे छत्र हरपले, मात्र आजोबा, काका, मामा आणि दोन मोठ्या बहिणींनी दिलेल्या प्रेमाच्या आणि आधाराच्या बळावर पैठणच्या विश्वास विजय झारगड यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या(यूपीएससी) केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) सहायक समादेशक (असिस्टंट कमांडंट) या पदावर १४५ क्रमांकाने यश संपादन केले आहे.त्यांच्या या यशामुळे पैठण तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, राष्ट्रीय स्तरावरील या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल विश्वास यांचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.तसेच या यशामुळे पैठणच्या युवकांसमोर प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून मोठे ध्येय गाठण्याचा प्रेरणादायी आदर्श निर्माण झाला आहे.

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