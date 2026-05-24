Paithan Water Crisis: पैठण तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई; मोसंबीच्या हजारो झाडांवर जेसीबीची कुऱ्हाड, बागायतदार आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त

पाचोड : पाचवीला पुजलेल्या पाणीटंचाईने यंदाही उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच बागायतदारांच्या डोळ्यांत पाणी आणले असून पाण्याअभावी डोळ्यादेखत फळबागा सुकत आहे. गुणवत्ता व मुबलक पाण्याच्या भरवशावर परदेशात पसंती मिळविणाऱ्या मोसंबीच्या बागांवर कुऱ्हाड चालविण्यात येत असल्याने आर्थिक व्यवस्थाच कोलमडल्याचे चित्र पाचोड परिसरासह पैठण तालुक्यात पाहवयास मिळते..यंदा पैठण तालुक्यात पावसाने सरासरी ओलांडल्याने नदी-नाले, विहीरी,तलाव तुडूंब होऊन काही दिवसांसाठी पाणीटंचाई लांबणीवर पडली होती. मात्र मार्चअखेर मळे फुलविणाऱ्या विहीरींनी तळ गाठल्याने माणसांची तहान भागविणे दुरापास्त होऊन टँकरची मागणी जोर धरून परिसरातील ३१ गावांत ३६ टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. तर अनेक गावांत उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच पाण्यासाठी नागरिकांची भटकती सुरु झाल्याचे चित्र पाहवयास मिळते. पाण्या अभावी बागायतीसह माणसं व गुरांचा घसा दिवसेंदिवस कोरडा पडू लागला आहे. भविष्यात ही स्थिती नागरिकांच्या चिंतेत भर घालणारी ठरणार आहे.सततच्या पाणीटंचाई मुळे अर्थव्यवस्थेसह शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला खिळ बसत आहे. .पैठण तालुक्यात जायकवाडीसारखा महाकाय धरण असूनही केवळ पिण्याच्या पाण्याचा व जनावरांच्या चाऱ्यांचा शोध घेणे एवढाच दिनक्रम बनू लागला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याने घराला घरपण व आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणाऱ्या मोसंबीची एका एकरापासून ते दहा एकरापर्यंत लागवड केलेली आहे. मोसंबी लागवडीपासून फळधारणेपर्यत पाच वर्षाचा काळ लागतो. त्यात पाणीटंचाईने कहर केल्यास पोटच्या मुलाप्रमाणे सांभाळ केलेल्या बागा तोडताना शेतकऱ्याना गहीवरुन येते. ठिबक सिंचन बसवुनही पाण्याअभावी डोळ्यादेखत बागा सुुकत असल्याचे पाहुन कर्जबाजारी व नापिकीला कंटाळून शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारत असल्याचे पाहावयास मिळते. गेल्या दोन वर्षात तालुक्यात ४६ जणांनी आत्महत्या केल्या यावरून दुष्काळाची तिव्रता लक्षात येते..बागायतदार फळबागा जगविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. शभर- सव्वासे फुट खोल विहीरी तर पाचशे ते हजार फुटांपर्यंत कुपनलीका खोदुनही पाण्या- ऐवजी फुफाटा मिळत असल्याने त्यांच्या डोक्यावर कर्ज उभे राहत आहे. सुुकणाऱ्या बागा पाहून त्यांच्या डोळ्यात पाणी तराळत आहे. दरवर्षी टॅंकरचे विकत पाणी घेऊन बागा जगविणे आता बागायतदारांना आवाक्याबाहेर वाटत आहे. पाणीटंचाईमूळे शेतकऱ्याचे जगणेच होरपळल्यागत झाले आहे. पैठण तालुक्यातील १८८ पैकी ९२ गावांत दहा हजारांवर शेतकऱ्याकडे साडेआठ हजार हेक्टरवर मोसंबी तर पन्नास गावांत ३२०० हेक्टरवर डाळींबाच्या बागा आहेत. उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच पाणीटंचाईने उग्ररुप धारण केल्याने आगामी काळात फळबागा जगविण्याची धास्ती सर्वाना लागुन आहे.पाणी मिळविण्यासाठी रानोमाळ विहीरी व बोअर खोदण्याची स्पर्धा सुरू आहे. पाण्यासारखा पैसा खर्चुनही पाणी मिळत नसल्याने दिवसे दिवस "दुधापेक्षा पाणी महाग" होत असल्याची अनुभूती पाहवयास मिळते..सध्या हर्षी,थेरगाव,केकत जळगाव, दादेगाव, मुरमा, कोळी बोडखा, कुतुबखेडा रांजनगाव दांडगा, वडजी, आडगाव जावळे, कडेठाण आदी गावांत मोसंबीच्या बागा तोडून टाकण्यात येत आहे. पाणीटंचाईचा फायदा व्यापारीवर्ग घेत असून स्वस्तात मृग व आंबा बहाराची फळे खरेदी करून ते दामदुप्पट नफा कमवित आहे. बहुताश शेतकरी मृग बहाराची हिरवीगार, कच्ची फळे तोडून झाडावरचे ओझे कमी करीत आहे. शेतकरी वाळलेली झाडे सरपणासाठी व्यापाऱ्यांना चाळीस ते पन्नास रुपयांस विकून आगामी खरिपासाठी रान मोकळे करीत आहे.अनेकजण शेत मोकळे करण्यासाठी ' झाडे खोदा अन् मोफत घेऊन जा' म्हणून सांगत आहे. त्यामूळे अनेक जण वाळलेली झाडे खोदून सरपणासाठी मोफत घेऊन जात आहे. थेरगाव येथील आरेफखाँ ताहेरखा पठाण यांनी पाण्या अभावी सातशे झाडाच्या फळबागेवर जेसीबी फिरविला तर मुरमा येथील विकास डवणे यांनी चारशे झाडांवर , जावेद हबीब याने सहाशे, केकत जळगावच्या अशोक बढे यांनी एक हजार झाडांची बाग सुदर्शन सरोदे यांनी पाचशे झाडांवर जेसीबी फिरवून खरिपासाठी रान मोकळे केले. प्रत्येक घरासमोर मोसंबी च्या झाडांचे सरपणासाठी ढीग लागल्याचे चित्र पाहवयास मिळते. काही जण आंबा व मृग बहाराची फळे विकण्यापर्यंत बागांना विकत टँकरने पाणी टाकत आहे..आरेफखॉ पठाण (रा.थेरगाव): "घराला घरपण देणारे पीक म्हणून मी मोसंबीकडे वळालो. पाच वर्षापूर्वी सहाशे झाडांची बाग लावली. पोटच्या लेकराप्रमाणे त्याची जोपासणा केली.झाडे फळाला आली अन् जमिनीमधून विहीर व बोअरचे पाणीच हरवले. त्यातच मोसंबीला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने मोसंबीपेक्षा कापूस बरा असे वाटले. अन् सर्व झाडे सोडून दिली. आता ही बाग चुलीचे सरपण झाल्याने तोडून टाकत आहे. सरकार केवळ आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांना झुलवत आहे. आता बागायतदार होऊन कर्जबाजारी होण्यापेक्षा कोरडवाहू राहीलेले बरे. "