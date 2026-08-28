Pancreatic Cancer: कर्करोगाच्या गाठीने पित्तवाहिनी दाबली; अत्याधुनिक उपचाराने ५५ वर्षीय रुग्णाची काविळीतून सुटका, डॉक्टरांनी ईयूएसने शोधला नवा मार्ग!

छत्रपती संभाजीनगर : स्वादुपिंडाचा कर्करोग झाल्याने पित्त वाहून नेणारी नळी दाबली जाऊन पित्ताचा मार्ग बंद झाला होता. त्यामुळे रुग्णाला कावीळ, गडद रंगाची लघवी आणि तीव्र पोटदुखीचा त्रास सहन करावा लागत होता. यामुळे कर्करोगाच्या उपचारातही अडथळे येत होते. अशा कठीण परिस्थितीत मेडिकव्हर रुग्णालयाने अत्याधुनिक एंडोस्कोपीच्या मदतीने यशस्वी उपचार करत रुग्णाची त्रासातून सुटका केली, अशी माहिती डॉ. चेतन राठी यांनी गुरुवारी (ता. २७) पत्रकार परिषदेत दिली..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.एका ५५ वर्षीय रुग्णाला स्वादुपिंडाचा कर्करोग झाला होता. कर्करोगाच्या गाठीमुळे पित्त वाहून नेणारी नळी दाबली गेल्याने पित्ताचा प्रवाह पूर्णपणे बंद झाला. परिणामी, शरीरात पित्त साचून कावीळ वाढू लागली आणि पोटात असह्य वेदना सुरू झाल्या. या समस्येमुळे कर्करोगाचे पुढील उपचारही थांबवावे लागले होते. सामान्यतः अशा रुग्णांवर ‘ईआरसीपी’ या एंडोस्कोपी प्रक्रियेच्या माध्यमातून पित्ताचा मार्ग खुला केला जातो. .मात्र, या रुग्णाच्या आतड्याच्या सुरवातीच्या भागात कर्करोगामुळे अरुंदता निर्माण झाल्याने ईआरसीपी करणे शक्य नव्हते. अशा वेळी ‘ईयूएस’ (ईयूएस ः एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली. या तंत्राद्वारे पोटातून यकृतातील पित्तवाहिनीपर्यंत पोचून पित्तवाहिनी आणि पोटाच्या दरम्यान एक विशेष धातूची नळी (मेटल स्टेंट) बसवण्यात आली. .या नळीमुळे पित्ताला पोटात जाण्यासाठी नवीन मार्ग मिळाला आणि पित्ताचा निचरा तत्काळ सुरू झाला. उपचारांनंतर रुग्णाच्या काविळीत वेगाने सुधारणा झाली असून, बिलिरुबिनची पातळी घटली आहे. ही शस्त्रक्रिया डॉ. चेतन राठी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.कर्करोगामुळे पित्ताचा मार्ग बंद झालेला असताना आणि नेहमीची ईआरसीपी प्रक्रिया शक्य नसताना, ईयूएसच्या साहाय्याने पित्ताचा नवीन मार्ग तयार करणे हा अशा रुग्णांसाठी अत्यंत प्रभावी पर्याय ठरतो. या उपचार पद्धतीमुळे बाहेरून कोणतीही नळी न लावता शरीराच्या आतूनच पित्ताचा निचरा करणे शक्य होते.- डॉ. चेतन राठी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.