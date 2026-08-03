मराठवाडा

Pankaja Munde: कधी कधी राजकारणातून निवृत्त व्हावंसं वाटतं; पंकजा मुंडेंच्या विधानाची जोरदार चर्चा, आता कंटाळा आला...

Pankaja Munde Emotional Remark on Political Retirement: २४ वर्षांच्या राजकीय संघर्षानंतर पंकजा मुंडेंचे भावनिक उद्गार; निवृत्तीच्या विचारांवरही जनतेच्या प्रेमामुळे नव्या जोमाने कामाचा निर्धार
Pankaja Munde
Pankaja Mundesakal
सकाळ वृत्तसेवा
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परळी वैजनाथ (जि. बीड): पर्यावरण व पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी परळी वैजनाथ तालुक्यातील एका कार्यक्रमात आपल्या राजकीय प्रवासाबाबतचे भावनिक विधान केले. ‘‘गेल्या २४ वर्षांपासून एकाच संघर्षामुळे आता कंटाळा आला असून, कधी कधी राजकारणातून निवृत्त व्हावंसं वाटतं’’, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

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