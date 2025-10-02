गुंड पाळू नका, दोन घास कमी खा पण स्वाभिमानाने रहा; खोटं काम....; पंकजा मुंडे काय म्हणाल्या?

बीडमध्ये सावरगाव इथं भगवानगडावर मंत्री पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. धनंजय मुंडे यांच्यानंतर मंत्री पंकजा मुंडे यांचं भाषण झालं. भाषणात पंकजा मुंडे यांनी वारशात मला संघर्ष मिळालाय आणि त्यासोबत लढण्याची जिद्दही मिळाल्याचं सांगितलं. राज्यात अतिवृष्टी, महापूर यामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालंय. अशा स्थितीतही तुम्ही माझ्यावरील प्रेमापोटी इथं आलात याबद्दल आभार. पुरामुळे ओढावलेल्या संकटामुळे जातीपातीचं जोखड गळून पडलं आणि माणूस माणसाच्या मदतीला धावून आल्याचं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. .खोटं काम करू नका, गुंड पाळू नकाभगवान बाबा काय म्हणायचे, एक एकर रान विका पण शिका म्हणायचे. तुम्ही शिकलेले वाटत नाही मला. मी आवाहन करते की दोन घास कमी खा पण स्वाभिमानाने रहा. नका कुणाचे तुकडे उचलू, नका कुणाचे पैसे घेऊ, नका खोटे कामं करू, खोटे धंदे करू, नका गुंड बिंड पाळू, काही गरज नाही हे करायची. चांगल्या माणसाचं चांगलंच होतंय असं म्हणत बीडमधल्या गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी घटनांवर पंकजा मुंडे यांनी भाष्य केलं..योग्यता नसलेले सत्तेत, चांगले लोक राजकारणापासून दूर राहणं ही चूक; RSSच्या विजयादशमी सोहळ्यात रामनाथ कोविंद काय म्हणाले?.जातीवादाचा राक्षस संपवायचायजातीपाताच्या मुद्द्यावर पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, आमच्या घरात कांदा-लसून, नॉन व्हेज नाही. माझ्या घरी नऊ दिवस नवदुर्गेची पूजा केली. तिने महिषासुरासारखा राक्षस संपवून टाकला. जातीवादाचे, धर्मवादाचे राक्षस आता निर्माण झालेत. रक्तबीजाला जसं तू संपवलंस ती शक्ती आम्हाला दे, या जातीवादाच्या राक्षसाला संपवण्याची ताकद दे. लोकांच्या घरात पाणी गेलं तेव्हा बौद्ध समाजाच्या माणसासाठी वंजारा समाजाचा माणूस राशन घेऊन गेला. जातीपातीच्या भींती गळून पडताना पाहून समाधान वाटतंय. भविष्यात जातींना एकत्र गुंफण्याचं काम आपल्याकडून झालं पाहिजे..बीडला रेल्वे आली, आता पाणी आणणारमराठा आरक्षणाला मुंडे साहेबांनी विरोध केला नाही. पण आमच्या लेकराच्या ताटातून घेऊ नका. मी कधीही जात पाहिली नाही. मी माणसाची जात पाहिली. मी भेदभाव शिकले नाही. जात पात, धर्म मानला नाही, माणुसकी हीच जात आणि धर्म आहे. लोकांमध्ये असलेली जातीपातीची भींत पाडायचीय.बीडला रेल्वे आणलीय. पाणी आणल्याशिवाय मला झोप येणार नाही असंही पंकजा मुंडे म्हणाले..देशात विविधता, भांड्याला भांडं लागतं, कुठे ना कुठे आवाज होतो; पण कायदा पाळला पाहिजे : सरसंघचालक.कार्यकर्त्यांमुळे भाषणात व्यत्ययपंकजा मुंडे यांच्या भाषणावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांकडून जोरदा घोषणाबाजी केली जात होती. काही ठिकाणी गोंधळही सुरू होता. यामुळे वैतागलेल्या पंकजा मुंडे यांनी कार्यकर्त्यांना कठोर शब्दात सुनावलं. त्या म्हणाल्या की, माझ्या घोषणा दिल्यानं तुम्ही पवित्र होणार नाही, मला बोलू दिलं जात नाहीय. बेशिस्तपणे कुणी आतापर्यंत वागलं नाही, तुम्ही शुद्धीवर नाहीयेत. अशी माणसं मी सांभाळतच नाही. गोंधळ घालणारे आमचे नाहीत, तुम्ही माझं भाषण, गोपीनात मुंडेंचे विचार ऐकायला आलेला नाहीय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.