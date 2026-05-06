Jalna Crime: पारधमध्ये ‘लव्ह जिहाद’! दहा वर्षांपासून पीडितेवर अत्याचार, जालन्यातून दोन संशयित अटकेत!

उमेश वाघमारे जालना : अश्लील फोटो काढून २०१६ पासून वारंवार अत्याचार करत धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याप्रकरणी पारध (ता. भोकरदन) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुख्य आरोपीसह अन्य एकाला अटक करण्यात आली आहे..जालना जिल्ह्यातील पारध येथील २५ वर्षीय तरुणीवर वयाच्या पंधरा वर्षांपासून अंघोळ करताना आक्षेपार्ह फोटो काढून अत्याचार केल्याप्रकरणी मंगळवारी (ता. ५) रात्री पारध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. संशयित आरोपी शेख इम्रान शेख हबीब याने पीडित मुलगी पंधरा वर्षांची असताना अश्लील फोटो काढून तिच्यावर अत्याचार केला. भोकरदन तालुक्यातील वालसावंगी, पारध, जालना शहर आणि संभाजीनगर येथे विविध ठिकाणी पीडितेवर अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे..पीडितेने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, बळजबरीने अंगावरील कपडे काढून बुरखा घालायला लावला. शिवाय उर्दू व मराठी भाषेत कुराण वाचायला दिले. व्हिडिओ कॉल करून नमाज पठण कसे करायचे हे शिकवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे..पीडितेच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी पोक्सो कायद्यासह अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित आरोपी शेख इम्रान शेख हबीब या मुख्य आरोपीसह शेख जुनेद शेख हबीब या दोघांना अटक केली आहे. पारध येथे घडलेल्या या प्रकरणाचा पोलिस अधिक तपास करत आहेत..पारध पोलिस ठाण्यात आलेल्या तक्रारीवरून २५ वर्षीय पीडितेवर २०१६ पासून सतत अत्याचार केल्याप्रकरणी पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तक्रारीत हिंदू-मुस्लिम धर्मांसंदर्भातील उल्लेख आहे. पोलिसांनी मुख्य संशयित आरोपीसह अन्य एकाला अटक केली असून, प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.– तेघबबीरसिंह संधू, पोलिस अधीक्षक, जालना.