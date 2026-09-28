Parbhani Fodder Shortage: तब्बल ४.८३ लाख पशुधनापुढे संकट : प्रशासनाचे नियोजन सुरू जिल्ह्यात चाऱ्याचा तुटवडा

परभणी, : पावसाने यंदा ओढ दिल्याने खरीप पिकांवर परिणाम झाला असून, जलसाठ्यांची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. त्यातच आता जिल्ह्यातील तब्बल चार लाख ८२ हजार ९९१ पशुधनासमोर चाराटंचाईचे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या ताळेबंदानुसार जिल्ह्यात उपलब्ध, संभाव्य स्रोतांमधून सुमारे दोन लाख ५९ हजार ६६३ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, पशुधनाची सध्याची गरज लक्षात घेता हा चारा केवळ ११४ दिवस पुरेल अशी स्थिती आहे..जिल्ह्यात गाय व म्हैस वर्गातील मोठ्या जनावरांची संख्या दोन लाख ७४ हजार ९१६, लहान पशुधन ३० हजार ५४६, शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या एक लाख ७७ हजार ५२९ आहे. या सर्व पशुधनासाठी रोज दोन हजार २८२ मेट्रिक टन वैरण आवश्यक आहे. यात मोठ्या जनावरांसाठी एक हजार ६५९ मेट्रिक टन, लहान पशुधनासाठी ९१ मेट्रिक टन, शेळ्या-मेंढ्यांसाठी ५३२ मेट्रिक टन चाऱ्याची गरज भासते. पावसाअभावी खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून, त्यातून मिळणाऱ्या दुय्यम उत्पादनातून उपलब्ध होणाऱ्या चाऱ्यावरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. .आगामी काळात सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध न राहिल्यास वैरणीचे नव्याने उत्पादन घेण्यालाही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. संभाव्य चाराटंचाई लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे. सिंचनाची सुविधा असलेल्या क्षेत्रात वैरण उत्पादन वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. वैरण विकास योजनेंतर्गत ९३९.४३ क्विंटल बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले असून, त्यातून तीन हजार ७५७.७२ हेक्टर क्षेत्रावर चारा उत्पादन अपेक्षित आहे. या माध्यमातून अंदाजे ९३ हजार ९४३ मेट्रिक टन वैरण उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सुमारे अडीच कोटी रुपयांचे बियाणे वाटप करण्यात आले असून, आणखी एक कोटी रुपयांच्या बियाण्यांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाअंतर्गतही चारा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे..११४ दिवसांनंतर काय?वाळलेला चारा, बागायती क्षेत्र, पडीक जमीन, खरीप-रब्बी पिकांचे दुय्यम उत्पादन, चराऊ क्षेत्र तसेच वैरण पिकांचे संभाव्य उत्पादन यांचा विचार करून उपलब्धतेचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. त्यानुसार दोन लाख ५९ हजार ६६३ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दररोजची २,२८२ मेट्रिक टनांची गरज लक्षात घेता हा साठा सुमारे ११४ दिवसांत संपण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कालावधीत समाधानकारक पाऊस झाला नाही किंवा सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले नाही, तर पुढील काळात चाऱ्याचे संकट अधिक तीव्र होऊ शकते. परिणामी, ११४ दिवसांनंतरच्या पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कशी कायम ठेवायची, हा प्रशासनासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे..यंदा ४४.७ टक्के तूटयंदाच्या अपुऱ्या पावसामुळे चाराटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. २७ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ७६१.३ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात केवळ ४२२.४३ मिलिमीटर पाऊस झाला. त्यामुळे अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत ४४.७ टक्के तूट राहिली आहे.. जिल्ह्यात एकूण पशुधन ;४,८२,९९१रोजची चाऱ्याची गरज ;२,२८२ मेट्रिक टनअंदाजे उपलब्ध चारा ; २,५९,६६३ मेट्रिक टन उपलब्ध चारा पुरण्याचा कालावधी : ११४ दिवसअपेक्षित पाऊस ;७६१.३ मिमीप्रत्यक्ष पाऊस ;४२०.७ मिमीपावसाची तूट '४४.७ टक्केवैरण बियाणे वाटप ;९३९.४३ क्विंटलअपेक्षित वैरण उत्पादन क्षेत्र ;३,७५७.७२ हेक्टरअपेक्षित अतिरिक्त वैरण; ९३,९४३ मेट्रिक टन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.