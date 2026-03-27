Parbhani News: परभणीत दुचाकीसाठी २०० रुपये, चारचाकीसाठी २ हजारांची मर्यादा

परभणी: इंधन टंचाईच्या अफवांनी पेट्रोल पंपांवर उडालेल्या झुंडीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. इंधन मुबलक असल्याचा दिलासा देतानाच विक्रीवर मर्यादा घालत कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. दरम्यान, गुरुवारी (ता. २६) शहरातील काही पेट्रोल पंपांवर नो स्टॉकचे फलक दिसले. त्यामुळे इतर पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्याचे पाहवयास मिळाले. .जिल्ह्यात इंधन टंचाईच्या अफवांनी अचानक जोर धरताच पेट्रोल पंपांवर नागरिकांची झुंबड उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले; मात्र या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने ठाम भूमिका घेत जिल्ह्यात इंधन मुबलक आहे, घाबरण्याचे कारण नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे..अफवांमुळे निर्माण झालेली अनावश्यक गर्दी आणि संभाव्य साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने निर्बंध लागू करत दुचाकी वाहनांसाठी एकावेळी केवळ २०० रुपयांपर्यंत, तर तीनचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी कमाल २ हजार रुपयांपर्यंतच इंधन देण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे..याचबरोबर काळाबाजार रोखण्यासाठी कॅन, बाटल्या किंवा ड्रममध्ये इंधन देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून सर्व पेट्रोलपंप चालकांना या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रत्येक पंपाने रोज सकाळी उपलब्ध इंधन साठ्याची माहिती दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.."आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यां पेट्रोल पंप चालकावर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. ज्यात परवाना रद्द करण्यापासून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यापर्यंतच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत; त्यामुळे अफवांना बळी न पडता नागरिकांनी संयम राखावा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल."-विलास मुसळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी.