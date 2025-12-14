Parbhani Accident: मानवत तालुक्यात दुर्दैवी अपघात; अज्ञात वाहनाच्या धडकेत शेतकऱ्याचा मृत्यू

मानवत : अज्ञात वाहनाच्या धडकेमुळे गंभीर जखमी झालेल्या तालुक्यातील रामेटाकळी येथील शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..रामेटाकळी येथील उद्धव भगवानराव कदम (वय-५०) हे २६ नोव्हेंबर रोजी रात्री ९ च्या सुमारास त्यांच्या शेतात दुचाकीवरून जात असताना लिंबाजी मुकदम यांचे शेताचे बाजूस नदी पुलाजवळ अज्ञात वाहनचालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवून उद्धव कदम यांना जोरात धडक दिली..या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना परभणीच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते..Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू.मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. अमरसिंह शिवाजीराव कदम यांच्या तक्रारीवरून मानवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.