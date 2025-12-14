मराठवाडा

Parbhani Accident: मानवत तालुक्यात दुर्दैवी अपघात; अज्ञात वाहनाच्या धडकेत शेतकऱ्याचा मृत्यू

Accident News: मानवत तालुक्यात अज्ञात वाहनाच्या धडकेत रामेटाकळी येथील शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. दुचाकीवरून शेतात जात असताना झालेल्या अपघाताने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Parbhani Accident

Parbhani Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मानवत : अज्ञात वाहनाच्या धडकेमुळे गंभीर जखमी झालेल्या तालुक्यातील रामेटाकळी येथील शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Parbhani
police
Farmer
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com