Video Viral: साऱ्यांनी मिळून एकाला धुतला! पेट्रोल पंपावरचा राडा व्हायरल; पेट्रोलच्या रिकाम्या कॅनने डोकं शेकून काढलं

Petrol Shortage: पेट्रोल-डिझेलच्या टंचाईमुळे सध्या पंपांवर रांगा लागलेल्या आहेत. विशेषतः मराठवाड्यात पंपांवर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होताना दिसतेय. सरकार एकीकडे इंधनाचा मुबलक पुरवठा असल्याचं सांगतंय, मात्र दुसरीकडे पेट्रोल पंपांवर डिझेलसाठी २४-२४ तास रांगा आहेत..परभणी जिल्ह्यातल्या मानवत येथे एका तरुणाला अनेकांनी चोप दिल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हादेखील दाखल झालाय. मानवत तालुक्यातील रूढी शिवारातील पंपावर मारहाणीची घटना घडली आहे. याचा व्हिडीओदेखील सोशल मीडियात व्हायरल झालाय..झालं असं की, डिझेल भरण्यासाठी लागलेल्या रांगेतून धक्का लागल्याच्या करणाहून वाहनधारकांमध्ये जोरदार वाद झाला. ही घटना 23 मे रोजी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास घडली. एकाला मारहाण केल्याप्रकरणी तीन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पालकमंत्री थेट पेट्रोलपंपावर...छत्रपती संभाजी नगरमध्ये पालकमंत्री संजय शिरसाट थेट पेट्रोलपंपावर दाखल झाले. पेट्रोल पंपावर 3000 लिटरपेक्षा जास्त डिझेल असतानाही संपले म्हणून सांगून डिझेल देणे बंद केले होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी पेट्रोल पंपावर येऊन भेट दिली. ते येताच पेट्रोल पंप चालक आणि कर्मचारी तिथून पळून गेले होते. पालकमंत्री शिरसाट यांनी जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा अधिकाऱ्यांना फोन करून तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. पालकमंत्री गेल्यानंतर अर्धा तासाच्या आत पेट्रोल पंप पुन्हा सुरू करून डिझेल वाटप सुरू करण्यात आले.