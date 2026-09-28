Student Scholarship: विद्यार्थ्यांचा वसतिगृह निर्वाह भत्ता, शुल्कमाफीसाठी साकडे

परभणी, : दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांवर निर्माण झालेला आर्थिक भार लक्षात घेऊन प्रलंबित शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करावे अशी मागणी अ.भा. विद्यार्थी परिषदेने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली. .जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री पवार यांना अभाविप महानगराच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक समस्यांबाबत निवेदन देण्यात आले. अनेक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असून अनेक प्रकरणे महाविद्यालयीन तसेच डीडीओ स्तरावर प्रलंबित आहेत..त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढून पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर प्रलंबित रक्कम जमा करावी, तसेच वितरण प्रक्रियेतील प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता हा महत्त्वाचा आधार आहे. पात्र असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही..प्रलंबित अर्जांची तातडीने तपासणी करून पात्र विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्याची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक अथवा परीक्षा शुल्क आकारले जाऊ नये, अशी मागणी अभाविपने केली. यावेळी अभाविपचे प्रदेश सहमंत्री सुशांत एकोर्गे, महानगर मंत्री गायत्री लाड, जिल्हा संयोजक दर्शन देशमुख यांच्यासह विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.