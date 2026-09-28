मराठवाडा

Student Scholarship: विद्यार्थ्यांचा वसतिगृह निर्वाह भत्ता, शुल्कमाफीसाठी साकडे

Parbhani Student Scholarship, Fee Reimbursement, Hostel Allowance दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करण्याची मागणीही अभाविपने केली आहे.
Students Seek Pending Scholarships and Fee Reimbursement in Parbhani

Students Seek Pending Scholarships and Fee Reimbursement in Parbhani

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परभणी, : दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांवर निर्माण झालेला आर्थिक भार लक्षात घेऊन प्रलंबित शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करावे अशी मागणी अ.भा. विद्यार्थी परिषदेने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली.

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