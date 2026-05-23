Gangakhed Fatal Crash: परळी-गंगाखेड रस्त्यावर निळा गावाजवळ भीषण अपघात; ऑटोची अज्ञात वाहनाला धडक, चालक परमेश्वर कर्वे ठार

परळी वैजनाथ : परळी- गंगाखेड मार्गावर निळा या गावाजवळ ऑटो रिक्षा ची अज्ञात वाहनाला जोरदार धडक होऊन रिक्षा चालक ठार झाल्याची घटना शनिवारी तारीख 23 रात्री साडेसात -आठ च्या सुमारास घडली..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार साळुंकवाडी ता. अंबाजोगाई येथील ऑटोचालक युवक परमेश्वर विठ्ठल कर्वे (वय 37) हे प्रवासी भाडे घेऊन गंगाखेडकडे गेले होते. गंगाखेडहुन परळी कडे परत येत असताना निळा गावच्या काही अंतरावर या ऑटोची मोठ्या वाहनाला धडक झाली. या धडकेत ऑटो चे मोठे नुकसान झाले असून ऑटो चालक युवक परमेश्वर कर्वे गंभीर जखमी अवस्थेत घटनास्थळी पडला होता. .अपघात स्थळावरून परळी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी त्याला दाखल करण्यात आले मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. या अपघातात मृत्यू पावलेला ऑटो चालक युवक परमेश्वर कर्वे याच्या अपघाताची बातमी कळताच साळुंकवाडी व परळी परिसरातील त्याचे परिचित यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात मोठी गर्दी केली होती. उत्तरीय तपासणीसाठी मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालयात ठेवण्यात आला आहे. .मयत युवक परमेश्वर कर्वे हा घरचा कर्ता होता. त्याच्या मागे आई, वडील, पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे. घरच्या कर्त्या युवकाचा मृत्यू झाल्याने या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दरम्यान या अपघात प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल झाला नव्हता.