Beed Districts: पाथरी तालुक्यातील दूध उत्पादनात ३०% घट; उन्हाळ्याने शेतकरी संकटात; उष्णतेच्या कहराने दुग्धव्यवसाय अडचणीत; जनावरे कमी दूध देत आहेत

पाथरी: उन्हाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात उष्णतेची तीव्रता प्रचंड वाढल्याने जनजीवन अक्षरशः विस्कळित झाले असून वाढत्या तापमानाचा फटका थेट दुभत्या जनावरांनाही बसला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पारा ४३ ते ४४ अंशांवर पोचल्याने दूध उत्पादनात मोठी घट झाली असून अनेक दूध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत..गोदाकाठाचे वरदान लाभलेल्या पाथरी तालुक्यातील शेतकरी काही वर्षांत दूध व्यवसायात उतरले आहेत. शेतीतून झालेले नुकसान दूध व्यवसायातून भरून काढत असताना या व्यवसायाला आता उन्हाचा तडाखा बसला आहे..Beed News: एटीएम की नुसते शोभेचे डबे? ; बीड शहरात बहुतांश केंद्रांवर ‘नो कॅश’च्या पाट्या, नागरिक बेहाल .दूध उत्पादन तीस टक्के घटले आहे. दिवसाला पाच लिटर दूध देणारी जनावरे आता अवघे अडीच ते तीन लिटर दूध देत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे जनावरांच्या रोजच्या खुराकात किंवा देखभालीत कोणताही बदल नसतानाही केवळ वाढत्या उष्णतेमुळे दूध उत्पादन निम्म्यावर आले आहे. त्यामुळे दूध व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडू लागले आहे..उष्णतेमुळे जनावरे सुस्त होत असून त्यांची भूक कमी झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याची वाढती गरज, उष्माघाताचा धोका आणि अंगातून निघणारी प्रचंड उष्णता यामुळे जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे पशुपालक सांगत आहेत. त्याचा थेट परिणाम दूध उत्पादनावर होत असल्याने दुग्धव्यवसाय अडचणीत आला आहे. दररोज ग्राहकांना १०० लिटर दूध पुरवठा करणाऱ्या अनेक विक्रेत्यांसमोर आता मोठे संकट उभे ठाकले आहे. उत्पादन घटल्याने दूध वाटपाचे संपूर्ण नियोजन कोलमडले आहे, ग्राहकांना कमी प्रमाणात दूध द्यावे लागत आहे. काही ठिकाणी तर नियमित ग्राहकांनाही पूर्ण दूध मिळणे कठीण झाले आहे..Premium|Human Rights Campaign Marathwada : वेदनेच्या धगीला संघर्षाचं इंधन!\t.अशी घ्या जनावरांची काळजीपशुवैद्यकीय तज्ज्ञांनी जनावरांना थंड सावली, पुरेसे पाणी आणि उष्णतेपासून संरक्षण देण्याचा सल्ला दिला असून पुढील काही दिवस तापमान असेच राहिल्यास दूध उत्पादनात आणखी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.."यंदा उन्हाचा पारा वाढल्याने दुभत्या जनावरांवर मोठा परिणाम झाला आहे. दहा लिटर दूध देणारे जनावर सात लिटरवर आले आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे."-मुकुंदराव चौधरी,दूध उत्पादक शेतकरी, पाथरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.