मराठवाडा

Beed Districts: पाथरी तालुक्यातील दूध उत्पादनात ३०% घट; उन्हाळ्याने शेतकरी संकटात; उष्णतेच्या कहराने दुग्धव्यवसाय अडचणीत; जनावरे कमी दूध देत आहेत

Severe Heat Hits Pathari Dairy Production: पाथरी तालुक्यातील दूध उत्पादनात उन्हाळ्यामुळे ३०% घट; पारा ४३–४४°C असल्याने जनावरे सुस्त, दूध देणे कमी. शेतकरी आणि दुग्धव्यवसायावर परिणाम, ग्राहकांना पुरवठा अडचणीत.
Beed Districts

Varsha Balhe
पाथरी: उन्हाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात उष्णतेची तीव्रता प्रचंड वाढल्याने जनजीवन अक्षरशः विस्कळित झाले असून वाढत्या तापमानाचा फटका थेट दुभत्या जनावरांनाही बसला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पारा ४३ ते ४४ अंशांवर पोचल्याने दूध उत्पादनात मोठी घट झाली असून अनेक दूध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत.

