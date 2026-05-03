Parbhani News: पाथरी तालुक्यातील बोट प्रवास; जीवावर टांगणी गोदावरी नदीत ग्रामस्थांचा धोकादायक रोजचा प्रवास

पाथरी: तालुक्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीकाठच्या आठ गावांतील ग्रामस्थ आजही बोट, तराफ्यातून धोकादायक प्रवास करतात. बोट चालकाकडे आपत्कालीन परिस्थितीत बचावासाठी कोणतीही साधने नसल्याने पाण्यातील हा प्रवास गरजेचा असला तरी जीवावर उठणारा आणि धोकादायक ठरत आहे. दोन दिवसांपूर्वी तालुक्यातील मर्डसगाव येथील बोट दुर्घनेनंतर बोट,तराफ्यातील धोकादायक प्रवासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..तालुक्यातून गोदावरी नदी ७८ किलोमीटर वाहते. यात तीन उच्च पातळी बंधारे असल्याने नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेले आहे. गोदावरी नदीच्या एका तिरावरून दुसऱ्या तिरावर जाण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना ताराफा अथवा बोटीचा आधार घ्यावा लागतो..यात जास्त मेहनत न घेता पैसे मिळत असल्याने काही तरुण धाडसाने हा व्यवसाय करतात. कुठलेच प्रशिक्षण नसल्याने बोटीने प्रवास करणे अत्यंत धोकादायक बनले आहे. या परिस्थितीत सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे बोट व्यवसाय करणाऱ्या चालकांकडे कोणतीही आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध नाही. बोटींमध्ये लाइफ जॅकेट, बचाव साधने किंवा प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याने अपघात झाल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे..रोज शेती व्यवसाय व इतर कामांसाठी महिला, पुरुष, लहान मुलांना गोदावरी नदीच्या पाण्यातून प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी गंभीर दुर्घटना घडू शकते, अशी भीती स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली.या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून बोट प्रवासासाठी कडक सुरक्षा नियम लागू करावेत. आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली..या गावांचा प्रवासमंजरथ- मंजरथमार्ड्सगाव- बोरगावरामपुरी (खुर्द)- पिंपळगावगुंज (खुर्द)-सुरुमंगाव, गुंज थंडी.अंधपुरी- सोन्नाउमरा- खातगव्हाणकानसूर-खातगव्हाणडाकूपिंप्री - पोहनेर.