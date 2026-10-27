Beed News: फुलसांगवीत शॉर्टसर्किटने ३५ एकर ऊस जळून खाकच २० शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान; दुष्काळात संकटात भर

शिरूरकासार : तालुक्यातील फुलसांगवी येथे महावितरणच्या विद्युत तारांमधून शॉर्टसर्किट झाल्याने तोडणीला आलेला सुमारे ३५ एकर ऊस जळून खाक झाला. सोमवारी (ता. २६) दुपारनंतर घडलेल्या या घटनेत २० शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आधीच भीषण दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर या घटनेमुळे आणखी संकट ओढवले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.फुलसांगवी येथील गट क्रमांक २६३ आणि २७० मधील क्षेत्रात २० शेतकऱ्यांनी सुमारे ३५ एकर उसाची लागवड केली होती. ऊस तोडणीला आला असल्याने शेतकऱ्यांना त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा होती..मात्र, सोमवारी दुपारनंतर विद्युत तारांमधून शॉर्टसर्किट झाल्याने उसाच्या शेतात अचानक आगीचा भडका उडाला. उसाने पेट घेतल्यानंतर आग वेगाने पसरली आणि संपूर्ण क्षेत्रातील ऊस जळून खाक झाला..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.\rआगीची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आग विझविण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. मात्र, आगीच्या तीव्रतेमुळे उसाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. तोडणीला आलेला ऊस जळाल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती येणारे उत्पन्न येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.