Jalna Accident: कर्तव्यावर जाताना पोलिसाचा अपघातात मृत्यू; अन्य दोघे जखमी, जालना-अंबड रोडवरील घटना

अंबड (जि. जालना) : जालन्याहून अंबडमार्गे घनसावंगी येथे कर्तव्यावर जात असलेल्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याचा अपघातात मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. २१) पहाटेच्या सुमारास जालना-अंबड रोडवरील मठपिंपळगाव शिवारात घडली..स्वप्निल भगवान भिसे (वय ३५, रा. पोलिस कॉलनी, घनसावंगी, ह.मु. चौधरीनगर, जालना) असे मृत पोलिस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. या अपघातात अन्य दोन जण जखमी झाले असून, त्यांची नावे मात्र कळू शकली नाहीत..रविवारी सकाळी जालना येथून पोलिस कर्मचारी स्वप्निल भिसे यांच्यासह अन्य दोन असे तिघे चारचाकीने अंबडकडे निघाले होते. यावेळी जालना-अंबड रोडवरील मठपिंपळगाव येथे येताच चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले..त्यामुळे कार २०० फूट अंतरावर पलट्या घेत रस्त्याच्या कडेला शेतात जाऊन उलटली. यामध्ये स्वप्निल भिसे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदत करत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोचले..मृतदेह शवविच्छेदनासाठी अंबड उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आला. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून स्वप्निल यांना मृत घोषित केले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ सिध्देश्वर धुमाळ यांनी त्या ठिकाणी भेट दिली..