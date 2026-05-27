Chhatrapati Sambhajinagar Crime: चोर समजून पोलिसांना बेदम मारहाण, आरोपीला साध्या वेशात पकडायला गेल्यानं घडली घटना

छत्रपती संभाजीनगर: आरोपीला पकडण्यासाठी साध्या वेशात आलेल्या आंध्र प्रदेश येथील दोन पोलिसांना ग्रामस्थांनी चोर समजून बेदम मारहाण केली. ही घटना तालुक्यातील पळशी शहर गावात मंगळवारी (ता. २६) सायंकाळी साडेसात ते नऊच्या सुमारास घडली..त्याचे झाले असे पळशी शहर गावातील दोन अनोळखी व्यक्ती अचानक एका घरात घुसल्या. त्यांनी कोणतीही विचारपूस न करता घरातील महिलेला मारहाण करण्यास सुरवात केल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला. दरम्यान, महिलेच्या आरडाओरडीनंतर शेजारील महिला आणि ग्रामस्थ धावत घटनास्थळी आले. .गावात 'चोर घुसले' अशी अफवा पसरताच युवकांनी दोघांचा पाठलाग सुरू केला. यातील एकाला ग्रामस्थांनी पकडून चांगलाच चोप दिला. दुसरा पळत असताना आणखी एका घरात घुसला. तेथील महिलांनीही आरडाओरड केल्याने ग्रामस्थांनी त्यालाही रस्त्यावर पकडून बेदम मारहाण केली. मारहाणीवेळी दोघे स्वतःला आंध्र प्रदेश पोलिस असल्याचे सांगत होते. .घटनेची माहिती मिळताच चिकलठाणा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संबंधित दोघेही आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमचे पोलिस असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात हलविले. मारहाणीत महिला बेशुद्ध झाली असून, तिलाही खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रात्री उशिरापर्यंत चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..नेमके काय झाले ?एका आरोपीच्या शोधात आंध्र प्रदेश पोलिस दलात असलेले हे दोघे येथे साध्या वेशात आले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत एक चिकलठाणा पोलिस कर्मचारीही असल्याची माहिती आहे. आरोपी संबंधित महिलेच्या घरापासून पळाला. आंध्रच्या पोलिसांना वाटले तो महिलेच्या घरातच शिरला. दरवाजा लोटत असताना पोलिस आणि महिलेत बाचाबाची झाली. यात महिलेला दरवाजा लागला असावा. त्यामुळे ती बेशुद्ध झाली, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला.