Aurangabad News: महसूल विभागाला दिसला नाही, पोलिसांनी शोधला! गंगापूर तालुक्यात ७०० ब्रास अवैध वाळूसाठा जप्त; चार गुन्हे दाखल

गंगापूर : गंगापूर पाठोपाठ तालुक्यातील शिल्लेगाव पोलिसांनी वाळू विरोधात मोठी कारवाई केली असून शिवना काठ येथील झोडेगाव येथे साठवून ठेवलेली जवळपास 700 ब्रास वाळू व एक हायवा पोलिसांनी जप्त केला असून या प्रकरणी चार वेगवेगळे गुन्हे अज्ञात त्यांचे विरोधात दाखल करण्यात आले आहे. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.याबाबतची माहिती अशी की शनिवार (ता.11) च्या पहाटे एक ते सहा वाजेच्या दरम्यान पोलीस निरीक्षक प्रमोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवैध धंद्याच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी फौजदार लक्ष्मण भोजने व त्यांचे सहकारी फिरत असताना त्यांना माहिती मिळाली की झोडेगाव येथील स्मशानभूमी लगत असलेल्या गायरानात वाळूचा मोठा अवैध साठा करून ठेवण्यात आला आहे. .या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी त्या ठिकाणी छापा टाकला असता एका ठिकाणी नऊ तर दुसऱ्या ठिकाणी चार वाळूचे साठे आढळून आले. त्या दोन्ही ठिकाणात मिळून एका ठिकाणी जवळपास 200 ब्रास तर दुसऱ्या ठिकाणी 500 ब्रास वाळूचे मोठमोठे साठे पोलिसांना आढळून आले आहे. पोलिसांनी हा साठा जप्त करून पुढील कारवाईसाठी महसूल विभागाला कारवाई साठी सोपवण्यात आली आहे..दरम्यान शेकटा फाट्याजवळ तीन ब्रास वाळू घेऊन जाणारा विना क्रमांकाचा हायवा पोलिसांना आढळून आला आहे. त्यात कुठली परवानगी नसलेले तीन ब्रास वाळू पोलिसांना मिळून आली. पोलिसांना बघून या हायवाचा चालक पळून गेला आहे. तो हायवा पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे.तर हे वाळूचे साठे जप्त करून संबंधित पोलीस पाटलाची ताब्यात ते देण्यात आले आहे. या धडक कारवाईत जवळपास शिल्लेगाव पोलिसांनी 40 लाख रुपयांचा आयवस जप्त केला असून वेगवेगळे चार गुन्हे नोंद करण्यात आले आहे..ही कारवाई उपविभागीय पोलिस अधिकारी निलेश पालवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक प्रमोद पाटील, फौजदार लक्ष्मण भोजने, जमादार योगेश हरणे, हरीश सोनवणे, अमलदार अर्जुन तायडे, सुनील राठोड, पियुष राजपूत व स्वप्नील नरोडे यांनी केली आहे.दरम्यान या कारवाईनंतर महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणातून अवैध वाळूचा साठा महसूल यंत्रणेला कसा दिसला नाही याबाबत नागरिकांकडून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...\rआत्तापर्यंत गंगापूर व शिल्लेगाव पोलिसांनी मिळून जवळपास 1200 ब्रास गोदाकाठ व शिवना काठ परिसरातून वाळू साठा जप्त केला असून महसूल विभागातील त्या भागातील तलाठी, मंडल निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनाही माहिती कशी झाली नाही. यामध्ये कोणाच्या आर्थिक हित संबंध गुंतलेले आहे याची चौकशी करण्याची मागणी आता या भागातील नागरिक करत असून जबाबदार अधिकाऱ्यावर चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी आता जोडधरू लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.