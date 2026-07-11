मराठवाडा

Aurangabad News: महसूल विभागाला दिसला नाही, पोलिसांनी शोधला! गंगापूर तालुक्यात ७०० ब्रास अवैध वाळूसाठा जप्त; चार गुन्हे दाखल

Shillegaon police action against illegal sand mining: शिल्लेगाव पोलिसांची धडक कारवाई; शिवना काठावरून ७०० ब्रास अवैध वाळू व हायवा जप्त, ४ गुन्हे दाखल होताच महसूल विभागाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह
Gangapur Police Seize 700 Brass Illegal Sand Stockpile; Four Cases Registered

Gangapur Police Seize 700 Brass Illegal Sand Stockpile; Four Cases Registered

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गंगापूर : गंगापूर पाठोपाठ तालुक्यातील शिल्लेगाव पोलिसांनी वाळू विरोधात मोठी कारवाई केली असून शिवना काठ येथील झोडेगाव येथे साठवून ठेवलेली जवळपास 700 ब्रास वाळू व एक हायवा पोलिसांनी जप्त केला असून या प्रकरणी चार वेगवेगळे गुन्हे अज्ञात त्यांचे विरोधात दाखल करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Gangapur
aurangabad
district
Chhatrapati Sambhajinagar
illegal sand mining