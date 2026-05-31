Rajesh Tope: शरद पवार गटाला धक्का? राजेश टोपे खरंच भाजपमध्ये जाणार? अखेर स्वतः टोपेंनीच दिलं स्पष्ट उत्तर!

घनसावंगी:'आपण घनसावंगी मतदारसंघातच आहोत. त्यामुळे माझा मुंबईत भारतीय जनता पक्षात (भाजप) प्रवेश होणार. मला उमेदवारी मिळणार. या केवळ चर्चा आहेत', अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे नेते, माजी आमदार राजेश टोपे यांनी भाजप प्रवेशाची शक्यता फेटाळली. विधान परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोनच दिवस शिल्लक आहेत. अशात महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षांतराचे वारे वाहू लागले आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी शनिवारी (ता. ३०) भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांना अहिल्यानगरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून उमेदवारी मिळणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यांच्यासोबतच राजेश टोपेही भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, घनसावंगी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या चर्चा स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावल्या..भाजप प्रवेशाच्या चर्चा फेटाळल्या असल्या तरी विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने ते भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास इच्छुक असून त्यांनी तशी तयारीही केल्याची जोरदार चर्चा आहे. मात्र, त्यांना जालना औरंगाबाद स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातून उमेदवारी देण्याबाबत भाजपकडून ठोस शब्द मिळालेला नाही. भाजप पक्षश्रेष्ठींनी उमेदवारीचे संकेत दिल्यास त्यांचा ऐनवेळी भाजप प्रवेश होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे..Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!.आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसशरदचंद्र पवार पक्षातच सक्रिय असून पक्षाच्या कामांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहे. भाजप प्रवेशाच्या वावड्या माध्यमांमधूनच उठवल्या जात आहेत.- राजेश टोपे, माजी आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.