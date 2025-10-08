Bhoom News : दबंग खासदार ओमराजे निंबाळकर विरुद्ध भूमचे पोलीस निरीक्षक वाद पेटणार

- धनंजय शेटेभूम - दबंग खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी भूम येथील उपोषण करते ह.भ.प. सतीश कदम महाराज यांच्या उपोषण ठिकाणावरून शेतकरी पुत्रांवर गुन्हे का दाखल केले? असे दूरध्वनीवरून पोलीस निरीक्षकांना विचारले असता खासदारांचा फोन कट केला. व कोणत्याही प्रकारचे प्रत्युत्तर न दिल्याने खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी त्यांच्या अधिकाराचा हक्क भंग केल्यामुळे पोलीस निरीक्षक श्री. गणेश कानगुडे यांना पत्राद्वारे खुलासा मागवला आहे..तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे सरकारने तातडीने शेतकऱ्याचा सात बारा कोरा करून नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यावा यासाठी तालुक्यातील आष्टा येथील ह.भ.प. सतीश महाराज कदम हे तीन ऑक्टोंबर पासून उपोषणाला बसले आहेत..या उपोषणाला सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येऊ लागल्याने शहरातील माजी नगर अध्यक्ष संजय गाढवे, विजयसिंह थोरात यांच्यासह शेतकऱ्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी रास्ता रोको करून आंदोलन केल्याने पोलिस निरीक्षक श्री. गणेश कानगुडे यांनी जमावबादी कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे सदरील आंदोलनकर्त्यांनी केल्याचा ठपका ठेवत दोन माजी नगर अध्यक्ष यांच्यासह ७० ते ८० शेतकऱ्यावर गुन्हा नोंद केला होता..दरम्यान दुपारी ४ च्या सुमारास खासदार ओमराजे निंबाळकर हे सतीश महाराज कदम यांच्या आंदोलन स्थळी भेट देण्यासाठी आले असता, शेतकऱ्यांशी चर्चा करत असताना शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले म्हणून पोलिस प्रशासनाने गुन्हा नोंद केला आहे, असे सांगितले.यामुळे ओमराजे निंबाळकर यांनी भूम पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक श्री. गणेश कानगुडे यांना फोन केला व घडलेल्या घटनेबाबत चर्चा करत असताना पोलिस निरीक्षक श्री. गणेश कानगुडे यांनी दूरध्वनी कट केला. यानंतर ओमराजे यांनी संपर्क साधण्यासाठी सायंकाळी ४.५७ ते ५.०४ या वेळेत वारंवार फोन कॉल केले, परंतु याला कानगुडे यांनी प्रतिसाद दिला नाही..एक जबाबदार अधिकारी असूनही तुम्ही लोकप्रतिनिधींचा फोन कट करून माझा अपमान केल्यामुळे आपण माझ्या हक्क व अधिकारांचा भंग केला आहे असे सिद्ध होत आहे. असे ठाम मत खासदार राजे निंबाळकर यांनी नोंदवले असून, पोलिस निरीक्षक कानगुडे यांच्यावर थेट आरोप करत 'कर्तव्य बजावताना लोकप्रतिनिधींना आपण जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले.यामुळे आपण या घटनेबाबत सविस्तर खुलासा द्यावा असे पत्र भूमचे पोलिस निरीक्षक श्री. गणेश कानगुडे यांना खासदारांनी दिले आहे. यामुळे आता श्री. गणेश कानगुडे या खुलायशाला काय उत्तर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..त्याच्यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे निरसन होते का नाही? यावर पुढील सर्व झालेल्या प्रकारावर काय कारवाई होणार? हे पाहणे औचुक्याचे ठरणार आहे. असा प्रकार धाराशिव जिल्ह्यामध्ये लोकप्रतिनिधी विरुद्ध पोलीस प्रशासन असा प्रसंग जिल्ह्यामध्ये प्रथमच उद्भवल्याने काय कारवाई होते याच्याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..पोलीस निरीक्षकाच्या विरोधात थेट हक्कभंगाचा आरोपभूम चे पोलीस निरीक्षक यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना दूरध्वनीद्वारे केलेला प्रकाराबद्दल खासदार यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे की आपण एक जबाबदार अधिकारी असताना जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी जाणून बुजून दुर्लक्षित करीत आहात..मी धाराशिव लोकसभेचा सदस्य असल्याने पोलीस निरीक्षकांनी लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केल्यामुळे माझ्या अधिकार व हक्कांचा भंग झाल्याची भावना झाली आहे. असे पत्रामध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे पोलीस निरीक्षक श्रीगणेश कानगुडे यावर काय खुलासा करणार याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.