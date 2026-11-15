Prakash Solanke: स्वतः निवडणूक लढणार नाहीत, पुतण्याला संधी देणार; प्रकाश सोळंकेंनी जाहीर केले राजकीय वारसदाराचे नाव

बीड: बीडच्या राजकीय पटलावरून एक अत्यंत धक्कदायक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. माजलगाव विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आणि मुरब्बी राजकारणी म्हणून ओळखले जाणारे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी थेट निवडणुकीच्या राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत देत आपल्या राजकीय वारसदाराची अधिकृत घोषणा केली आहे. एका विकासकामाच्या भूमिपूजन तथा शुभारंभप्रसंगी बोलत असताना आमदार सोळंकेंनी उपस्थितांसमोर अत्यंत मोठा गौप्यस्फोट केला. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...आगामी विधानसभा निवडणुकीत मी स्वतः उमेदवार म्हणून तुमच्यासमोर भिडणार नाही, तर माझा पुतण्या जयसिंग सोळंके यांना आमच्या कुटुंबाकडून व पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाईल, असे जाहीर करत त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाच्या उत्तरार्धाची दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे अवघ्या बीड जिल्ह्यासह राज्यभरात खळबळ उडाली असून, माजलगावच्या राजकारणात आता चर्चांना उधाण आले आहे..\rवर्षानुवर्षे माजलगावच्या राजकारणावर आणि सहकार क्षेत्रावर आपली मजबूत पकड निर्माण करणारे आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय समिकरणात मोठा बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. सोळंके यांनी प्रकृतीचे कारण असो वा नव्या पिढीला संधी देण्याचा मानस, स्वतः बाजूला होत आपल्या कुटुंबातील युवा नेतृत्व म्हणून पुतण्या जयसिंग सोळंके यांच्या हातात माजलगावची धुरा सोपवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. .त्यामुळे आगामी काळात माजलगावच्या राजकारणात जयसिंग सोळंके यांच्या नेतृत्त्त्वाखाली एक नवीन राजकीय इनिंग सुरू होणार का, याकडे संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून विरोधकांचेही डोळे या घडामोडींवर टेपले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आक्रमक आणि अनुभवी नेते म्हणून प्रकाश सोळंके यांची ओळख आहे. अशा स्थितीत त्यांनी स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. .Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...एका बाजूला जुन्या जाणत्या नेत्याने पुतण्यावर विश्वास दाखवत वारसदार घोषित केला असला, तरी आगामी निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या गोटात या निर्णयामुळे काय समीकरणे बदलतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. जयसिंग सोळंकेंच्या खांद्यावर आता घराण्याचा आणि पक्षाचा वारसा टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.