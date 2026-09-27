Pregnant Dancer Murder: २७५ किमी दूर नेऊन गरोदर नृत्यांगनेचा खून; सीसीटीव्ही, तांत्रिक तपासातून कळंबच्या चौघांसह पाच जण अटकेत, दोघे फरार

कळंब : धुळे जिल्ह्यातील नरळाळ शिवारातील गरताडबारी घाट परिसरात एका गरोदर महिलेचा पेट्रोल टाकून जाळून खून केल्याची धक्कादायक घटना २२ सप्टेंबर रोजी उघडकीस आली होती. कोणताही ठोस पुरावा किंवा मृत महिलेची ओळख नसताना पोलिसांसमोर असलेल्या या अत्यंत संवेदनशील आणि आव्हानात्मक गुन्ह्याचा अवघ्या तीन दिवसांत छडा लावण्यात पोलिसांना यश आले आहे.या प्रकरणात कळंब येथील चार आरोपींसह जामखेड येथील एका महिलेवर कारवाई करण्यात आली असून, आणखी दोन आरोपी फरार आहेत..मोहाडीनगर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून २२ सप्टेंबर रोजी नरळाळ (ता. जि. धुळे) शिवारातील गरताडबारी घाटात मुरमाड टेकडीलगतच्या वनक्षेत्रात एका अनोळखी गरोदर महिलेचा जळालेला मृतदेह आढळून आला.महिलेची ओळख पटलेली नसल्याने तसेच घटनास्थळी ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने पोलिसांसमोर तपासाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते..११ तास सीसीटीव्ही तपासणी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन धुळे जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी विशेष सूचना देत तपासासाठी स्वतंत्र पथक तयार केले. तपास पथकाने घटनास्थळापासून सुमारे २० किलोमीटर परिसरातील महामार्गावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे तब्बल ११ तास सलग फुटेज तपासले. या तपासणीत एक संशयित हुंडाई मोबीलो (एमएच ४३ एआर ४०७०) वाहन पोलिसांच्या निदर्शनास आले.यानंतर वाहनाच्या हालचालींचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास पथक जामखेड जि.अहिल्यानगर येथील सप्तसूर सांस्कृतिक कला केंद्रापर्यंत पोहोचले. तेथे संशयित आरोपी पोलिसांच्या हाती लागले..कलाकेंद्रातील वादातून महिलेचा खून?पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची कसून चौकशी केली असता मृत महिलेची ओळख पिंकी हनुमंत काटकर वय ३१, रा. रायगड, बीड अशी पटली. ती जामखेड येथील कलाकेंद्रात नृत्यांगना म्हणून काम करीत असल्याचे तपासात समोर आले.पोलिसांच्या माहितीनुसार, कलाकेंद्रातील अंतर्गत वादातून मांजरसुंबा चौफुली ता. जि. बीड येथे पिंकी काटकर हिला मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर ती बेशुद्ध पडली. तिचा मृत्यू झाल्याचे समजून आरोपींनी पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने तिचा मृतदेह वाहनात टाकला आणि राजस्थानच्या दिशेने निघाले.दरम्यान, रस्त्यात निर्जन ठिकाणी वाहन थांबवून महिलेच्या अंगावर पेट्रोल टाकून तिला जाळण्यात आले. त्यानंतर आरोपी जामखेडकडे परतल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे..कळंबच्या चौघांसह पाच जण अटकेतया प्रकरणात पोलिसांनी सरफराज उर्फ शफीक अलीम मोमीन,आरिफ उर्फ खुज्या आसीफ शेख,लक्ष्मी बालाजी पवार,फारुख शेख सर्व रा. कळंब, जि.धाराशिव,स्वाती उर्फ आरती गणेश कुन्हाडे रा.जामखेड, जि.अहिल्यानगर आणि रोहिणी जाधव रा.छत्रपती संभाजीनगर हे दोघे फरार असून,त्यांचा शोध सुरू आहे..वाहन व मोबाईल पोलिसांच्या ताब्यातखुनासाठी वापरल्याचा संशय असलेले हुंडाई मोबीलो वाहन (एमएच ४३ एआर ४०७०) तसेच आरोपींचे मोबाईल फोन पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. या साधनांच्या आधारे तपास पुढे नेण्यात येत आहे.दरम्यान, अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या गुन्ह्याचा अवघ्या तीन दिवसांत छडा लावण्यात पोलिसांना यश आले आहे.ही कारवाई पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद,अपर पोलिस अधीक्षक कविता नेरकर आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजकुमार उपासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षक शिल्पा पाटील,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शरद बागल, मोहाडीनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक नितीन करंडे, सपोनि अशोक पायमोडे तसेच पोलिस अंमलदारांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.