Kalamb News : धाराशिव लोकसभा मतदार संघातील विकासासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन; (PMO) शी थेट संपर्काचे पंतप्रधानांचे आश्वासन

कळंब - धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी नवी दिल्ली येथे शुक्रवार (ता. सात) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामे आणि प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. धाराशिव लोकसभा मतदार संघातील सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य मिळावे, यासाठी निंबाळकर यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधानांकडे सादर केले..शिवसेना खासदारांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या अल्पोपहार कार्यक्रमानंतर निंबाळकर आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात विकासकामांबाबत चर्चा झाली. या भेटीची माहिती खासदार निंबाळकर यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टद्वारे दिली आहे. मतदारसंघातील विविध विकासकामांना केंद्राची मदत आणि गती मिळावी, यासाठी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनेच्या सर्व खासदारांना आपल्या-आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी सत्तेचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. विकासकामांच्या अंमलबजावणीदरम्यान कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास थेट पंतप्रधान कार्यालयाशी (PMO) संपर्क साधण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले..योगाभ्यासाचीही पंतप्रधानांकडून आपुलकीने चौकशी या भेटीत विकासकामांसोबतच वैयक्तिक संवादाचाही क्षण पाहायला मिळाला. पंतप्रधान मोदी यांनी खासदार श्री राजेनिंबाळकर यांच्या नियमित योगाभ्यासाची आपुलकीने चौकशी केली. त्यांच्या योगाभ्यासाबाबत माहिती जाणून घेतल्याचे निंबाळकर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे..अमित शहानंतर मोदींची भेट; राजकीय चर्चांना उधाण -खासदार राजेनिंबाळकर यांच्या अलीकडील दिल्ली दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. २३ जून रोजी त्यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) सोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याने त्यांच्या दिल्ली दौऱ्याकडे राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाने पाहिले जात आहे..दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधानांकडे सादर करण्यात आल्याने आगामी काळात या मागण्यांना केंद्राकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो, याकडे लोकसभा मतदार संघातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. या भेटीनंतर केंद्र शासनाच्या सहकार्याने धाराशिवच्या विकासाला अधिक वेग देण्याचा निर्धार दृढ झाल्याचे खासदार राजेनिंबाळकर यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.