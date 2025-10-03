Bacchu Kadu : निष्ठा मायबापावर ठेवा, नेता व त्यांच्या पक्षावर नाही!

फुलंब्री - आपण शेतकरी म्हणून एकत्र येत नाही, हाच सर्वात मोठा शोक आहे. नेता मेल्यावर गावात बोर्ड लागतात, झेंडे लावले जातात, पण शेतकऱ्याच्या प्रश्नांसाठी मात्र आपण एकत्र येत नाही. निष्ठा ठेवा तर बापावर, मायवर; पक्षावर ठेवू नका. जाती-धर्माच्या नावाने आपल्याला एकमेकांशी भिडवले जाते आणि आपण सरकारशी लढण्याऐवजी आपसात भांडत असल्याचे मत माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी व्यक्त केले..प्रहार जनशक्ती पक्ष व अपंग प्रहार संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने वडोद बाजार येथे शेतकरी, शेतमजूर हक्क यात्रेचे आयोजन शुक्रवारी (ता.तीन) करण्यात आले. या यात्रेत शेकडो शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग व मेंढपाळ बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्रसंगी माजी मंत्री तथा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी आपल्या ज्वलंत भाषणातून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला..शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था स्पष्ट करताना त्यांनी म्हटले की, १९६४ मध्ये नोकरदाराचा पगार १६५ रुपये असताना कापसाला १५० रुपये क्विंटल भाव होता. आज सरकारी नोकरदाराच्या पगार लाखोंमध्ये गेले, पण शेतकऱ्याला एका एकरातून दहा हजार रुपयेही मिळत नाहीत.युरिया अनुदानाचा संदर्भ देत कडू यांनी सांगितले की, २०१० मध्ये ४८३ रुपयात युरिया मिळायचा त्यावेळी कंपनीला दोन हजार रुपये सबसिडी होती, आज कंपनीला ३००० रुपये सबसिडी जाते. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशातून उद्योगपतींचे बटवे भरले जात आहेत..मोदी सरकारवर निशाणा साधताना कडू म्हणाले, '२५ लाख गाठी अमेरिकेतून विकत घेतल्या, पण आपल्या शेतकऱ्यांना भाव दिला नाही. हिंदुत्ववादी सरकार दहा वर्षांपासून सत्तेत आहे, मग हिंदू खरंच धोक्यात कसा?”कडूंच्या या भाषणाला उपस्थित शेतकरी व ग्रामस्थांनी जोरदार प्रतिसाद दिला.शेवटी त्यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले की, 'गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील, पण शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा थांबणार नाही. शेतकऱ्यांच्या घरात आनंद आला तरच माझे समाधान आहे. ही सभा पक्षाची नाही, ही वेदनेची सभा आहे. त्यामुळे नागपूर येथे होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी दिले..यावेळी माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्यासह संपर्क प्रमुख सुधाकर शिंदे, सुदाम गायकवाड, रामू खाकरे, कुणाल राऊत, कृष्णा गाडेकर, सोमनाथ इधाटे, अंकुश जंजाळ यांच्यासह शेतकरी शेतमजूर व अपंग बांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.इंग्रजांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नाही -महाराष्ट्रामध्ये इंग्रजांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नाहीत, पण आजच्या या सरकारमुळे दररोज सातत्याने शेतकरी आत्महत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठल्याही पार्टीचे झेंडे आपण शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी एकत्र या असा सल्ला माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी दिला..निवडणुकीनंतर लाडक्या बहिणी सावत्र -निवडणुकीनंतर लाडक्या बहिणी सावत्र होतात. आळंद येथील आत्महत्या केलेल्या पती-पत्नीचा संदर्भ देत पती-पत्नी आत्महत्या करतात, पण सत्ताधाऱ्यांना लाज वाटत नाही. वांझोट्या सरकारने शेतकऱ्याला योग्य भाव दिलाच नाही. उद्योगपतींच्या घरात पैशांचा ओघ सुरू आहे, पण शेतकऱ्याच्या घरात हताशा आहे.'.शेतकऱ्यांपेक्षा गरीब आमदार - खासदार.? -शेतकऱ्यांच्या जीवावर आपले राजकीय पोळी भाजणारे आमदार खासदार सर्वात गरीब असल्याने आज आमदारांच्या पगारात मोठी वाढ करून तीन लाख 50 हजार रुपये केले आहे. त्याचबरोबर खासदाराच्या पगारातही मोठी वाढ झाली आहे. परंतु शेतकऱ्यांना त्यांनी घामातून पिकवलेल्या पिकाला हमीभाव दिला जात नाही हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपेक्षाही गरीब आमदार खासदार आहेत का असा प्रश्न बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.