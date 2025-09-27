Heavy Rain Updates: पुण्यात पहाटेपासून मुसळधार... सलग दोन तास कोसळला! मराठवाड्यात संकटाचा इशारा, काळजी घ्या...

पुण्यात पहाटे दोन तास मुसळधार पाऊस झाला. मुंबईत 27 सप्टेंबर 2025 रोजी मध्यम पावसाचा इशारा देण्यात आला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातही मुसळधार पाऊस झाला. आयएमडीने 27 ते 29 सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे आणि पालघरसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तसेच, आजपासून कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हवामान विभागाने सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत..संभाव्य पूरपरिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आपत्कालीन संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.मराठवाड्यासाठी सलग पाच दिवस धोक्याचेमराठवाड्यात पावसाने हाहाकार माजवला असून, शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास हिरावला आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्यामुळे सध्या चक्रीवादळासारखी परिस्थिती आहे. त्यामुळे मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मराठवाड्यात 29 सप्टेंबरपर्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे, विशेषतः आज, 27 सप्टेंबर रोजी पावसाची तीव्रता अधिक राहील, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात 12 ते 23 सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सुमारे 24 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे..Shivaji Maharaj: तर शेतकऱ्याला जीवंत जाळल्यासारखं होईल… प्रत्येक राजकारण्यांनी वाचावं असं होतं शिवरायांचं कृषी धोरण, नक्की वाचा....बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा धोका कायम असल्याने गुरुवारपासून पुढील पाच दिवसांसाठी भारतीय हवामान विभागाने ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे..यंदा महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण जास्त का?महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात यंदा अतिवृष्टीचे कारण बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र आहे, विशेषतः आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीजवळ. हे क्षेत्र पश्चिमेकडे सरकताना मराठवाडा आणि विदर्भातून मार्गक्रमण करते, ज्यामुळे तिथे मुसळधार किंवा अतिमुसळधार पाऊस पडतो. यंदा अशी दोन कमी दाबाची क्षेत्रे तयार झाली, ज्यामुळे या भागांत पावसाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. सामान्यतः बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागात अशी यंत्रणा निर्माण झाल्यास मध्य प्रदेश किंवा मध्य भारतात जास्त पाऊस पडतो. परंतु, यंदा ही क्षेत्रे उपसागराच्या मध्यभागी तयार झाली आणि पश्चिम दिशेने सरकल्याने महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात, मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. हवामान तज्ज्ञ एस. जी. सानप यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, ही परिस्थिती यंदाच्या अतिवृष्टीस कारणीभूत ठरली..Rain Update: संकट अजून थांबलं नाही... यावर्षी जास्त पाऊस पडण्याचं मुख्य कारण काय? हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानं वाढली चिंता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.