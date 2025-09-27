मराठवाडा

Heavy Rain Updates: पुण्यात पहाटेपासून मुसळधार... सलग दोन तास कोसळला! मराठवाड्यात संकटाचा इशारा, काळजी घ्या...

Pune Heavy Rain Updates and Marathwada Weather Alert: Latest Marathi News: हवामान विभागाने पुन्हा मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. मराठवाड्यात पावसाचा तडाखा बसला, शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
Rain update
Rain updateesakal
Sandip Kapde
Updated on

पुण्यात पहाटे दोन तास मुसळधार पाऊस झाला. मुंबईत 27 सप्टेंबर 2025 रोजी मध्यम पावसाचा इशारा देण्यात आला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातही मुसळधार पाऊस झाला. आयएमडीने 27 ते 29 सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे आणि पालघरसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तसेच, आजपासून कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हवामान विभागाने सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
rain
Marathwada
Mumbai
rain damage crops
rainy session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com