दोन खरेदी केंद्रांवर सात हजार क्विंटल कापूस खरेदी

हिंगोली ः जिल्‍ह्यातील तीन शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांपैकी दोन केंद्रांवर खरेदी सुरू आहे. या केंद्रांवर सात हजार १६२ क्‍विंटल कापसाची खरेदी शनिवारपर्यंत (ता. १६) करण्यात आली असून ३७ हजार ६४ क्‍विंटल कापसाची खरेदी शिल्‍लक असल्याची माहिती जिल्‍हा उपनिबंधक सुधीर मैत्रेवार यांनी दिली. जिल्‍ह्यात तीन सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू आहे. त्‍यापैकी हिंगोली बाजार समितींतर्गत खुराणा जिनिंगमध्ये कापूस विक्रीसाठी १२९ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. या शेतकऱ्यांकडे तीन हजार ८०० क्‍विंटल कापूस विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. मात्र, या केंद्रावरील कापूस खरेदी अद्याप सुरू झाली नाही. इतर दोन केंद्रांवर मे महिन्यांच्या पहिल्या आठवड्यापैकी कापूस खरेदी सुरू करण्यात आली. त्‍यापैकी जवळा बाजार येथील बाजार समितींतर्गत असलेल्या मार्डी येथील सुखमणी जिनिंग प्रेसिंग या सीसीआयच्या केंद्रावर सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. हेही वाचा - Video : कृषी पर्यटनाला कोरोनाची झळ; उद्योग बंदने बिघडला उत्पनाचा ताळेबंद एक हजार २८४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी

या केंद्रावर एक हजार २८४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. या शेतकऱ्यांकडे ३० हजार १७२ क्‍विंटल कापूस विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. त्‍यापैकी १४ मेपर्यंत ३२९ शेतकऱ्यांचा पाच हजार ६४१ क्‍विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. या केंद्रावर ९५५ शेतकऱ्यांकडील २४ हजार ५३० क्‍विंटल कापूस खरेदी शिल्‍लक आहे. तर वसमत बाजार समितींतर्गत येणाऱ्या हयातनगर येथील पूर्णा ग्‍लोबल जिनिंग प्रेसिंग केंद्रावर कापूस विक्रीसाठी ४९५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. दहा हजार २५५ क्‍विंटल कापूस या शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे ऑनलाइन नोंदणी करताना सांगण्यात आले होते. हेही वाचा - दुचाकीवर बोलत जाणे बेतले जिवावर शनिवारपर्यंत ७० शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी

नोंदणी करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांपैकी शनिवारपर्यंत केवळ ७० शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. त्‍यांच्याकडील एक हजार ५२० क्‍विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. तर या केंद्रावर नोंदणी करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ४२५ शेतकऱ्यांकडील आठ हजार ७३४ क्‍विंटल कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडे कापूस उपलब्ध आहे. त्‍यापैकी दोन केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरू आहे. या केंद्रांवर ३९९ शेतकऱ्यांकडील सात हजार १६२ क्‍विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी एक हजार ५०९ शेतकऱ्यांकडील ३७ हजार ६४ क्‍विंटल कापसाची खरेदी शासकीय हमी भावाप्रमाणे करण्यात येत असल्याचे जिल्‍हा उपनिबंधक श्री. मैत्रेवार यांनी सांगितले.

