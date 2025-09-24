Marathwada Flood : गावाला पहिल्यांदाच पुराचा विळखा...प्यायलाही थेंब नाही! सुरक्षित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी ११ किलोमीटर चिखलातून गावकऱ्यांची पायपीट

किरण चव्हाण, माढामराठवाड्यात गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे, ज्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या पावसामुळे अनेक गावं पाण्याखाली गेली आहेत. विशेष म्हणजे सीना नदीला कधी नव्हे तो पूर आला, ज्याने माढा तालुक्यातील राहुलनगर गावाला पूर्णपणे वेढा घातला. अशा परिस्थितीत अनेक गावकऱ्यांनी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी चिखल आणि पाण्यातून ११ किलोमीटरची पायपीट करत सुरक्षित ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला..राहुलनगर येथील २० हून अधिक लोकांनी चिखल तुडवत, शेतातील पाणी आणि पिकांमधून वाट काढत ११ किलोमीटरचा प्रवास करून बार्शी तालुक्यातील भोईंजे येथे आश्रय घेतला. गावाला दोन दिवसांपासून पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला आहे, वीज नाही, पिण्याचे पाणी नाही, आणि प्रशासनाला या लोकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. बोटींनाही राहुलनगरपर्यंत जाण्यास अडचणी येत आहेत..Solapur Rain : सीना नदीच्या पाणी पातळीत वाढ, सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग बंद, वाहनांच्या रांगा.अशा परिस्थितीत गावकऱ्यांपुढे प्रश्न होता की, आजची रात्र कशी काढायची? पाण्याची पातळी आणखी वाढली तर बाहेर पडणे आणखी कठीण होईल, याची भीती होती. म्हणूनच वीसहून अधिक लोकांनी धोका पत्करून ११ किलोमीटरची पायपीट करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रवासात समोर कोणता धोका आहे, याची त्यांना कल्पना नव्हती..Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.तरीही त्यांच्या आत्मविश्वास, जिद्द आणि कोणत्याही परिस्थितीत पुरातून बाहेर पडण्याच्या इच्छाशक्तीमुळे त्यांनी हा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला.सर्व लोक सुरक्षितपणे बार्शी तालुक्यातील भोईंजे येथे पोहोचले. तिथून बार्शी-कुर्डूवाडी रस्त्यामार्गे त्यांनी आपल्या नातेवाईकांकडे, म्हणजेच पुणे, बार्शी यासारख्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.