मराठवाडा

Central Ramdas Athawale: प्रकाश आंबेडकरांनी माझ्यासोबत यावे: केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले; गायरान जमिनीपरत कराव्यात

Athawale Seeks Support from Prakash Ambedkar: शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात ऐक्य होते का ते बघू, आमचा महायुतीला पाठिंबाच असेल’’, असेही ते म्हणाले. काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले, ‘‘सत्तेत असताना काँग्रेसने गरिबी हटावचा नारा दिला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: ‘उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे जसे एकत्र आले, तसे प्रकाश आंबेडकर यांनी माझ्यासोबत यावे, मला आनंदच होईल’, असा प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी (ता. १२) पत्रकार परिषदेत दिला.

