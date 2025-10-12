Central Ramdas Athawale: प्रकाश आंबेडकरांनी माझ्यासोबत यावे: केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले; गायरान जमिनीपरत कराव्यात

छत्रपती संभाजीनगर: ‘उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे जसे एकत्र आले, तसे प्रकाश आंबेडकर यांनी माझ्यासोबत यावे, मला आनंदच होईल’, असा प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी (ता. १२) पत्रकार परिषदेत दिला. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.गायरान जमीन परिषदेसाठी आठवले शहरात आले होते. ते म्हणाले, ‘‘मुंबईतील १४ तारखेच्या मोर्चासाठी आंबेडकरांना दूरध्वनी केलेला नाही. मात्र, पत्र पाठवून त्यांना मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. याशिवाय शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात ऐक्य होते का ते बघू, आमचा महायुतीला पाठिंबाच असेल’’, असेही ते म्हणाले. काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले, ‘‘सत्तेत असताना काँग्रेसने गरिबी हटावचा नारा दिला होता. परंतु ते गरिबी हटवू शकले नाहीत, त्यामुळे त्यांनाच जनतेचे हटविले’’, असा आरोपही त्यांनी केला..अतिवृष्टीच्या नुकसानीबद्दल बोलताना मंत्री आठवले म्हणाले, की सध्या राज्य सरकारने केलेली मदत पुरेशी नाही. केंद्रही त्यामध्ये वाटा उचलेल. गायरान जमिनी ज्यांच्या नावावर आहेत, त्या जमिनींचा अद्याप पंचनामा झालेला नाही ही गंभीर बाब आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .गायरान जमिनी परत कराव्यात!रामदास आठवले म्हणाले, की देशभरात २० कोटी एकरांहून अधिक गायरान जमिनी आहेत. यातील बहुतांश जमिनी वन विभागाकडे आहेत. झुडपी जंगलांची जमीन कसदार असल्याने त्या वन विभागाने परत द्याव्यात. राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती नेमावी, गावांचे सर्वेक्षण सर्व्हे करावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.